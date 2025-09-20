Video: Gun elkaar toch een beetje de ruimte

Op een krappe weg gaan twee auto’s niet passen.
Oftewel: gun elkaar een beetje de ruimte. En stop met je gelijk willen halen.
Bekijk ook deze video: Tip: rij nooit te stevig door in een dichte mist
drtim zegt
Er is een mooi drieletterig palindroom in het Nederlands voor zo’n gast.