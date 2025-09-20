Waarom veel EV’s straks geen 204 pk meer hebben

De volgende generatie heeft slimme accu’s en meer vermogen.

Wat is beter: zelf uitvogelen hoe iets werkt of een ander betalen om het voor je te doen. Dit is een veelvoorkomende gedachte bij autofabrikanten. Polestar koos er bijvoorbeeld voor om de knappe koppen van Google aan het werk te zetten voor de infotainmentsysteem in de EV’s. Stellantis zoekt op zijn beurt hulp bij TotalEnergies voor de nieuwe generatie EV-batterijen.

Het moederbedrijf van Fiat, Opel, Peugeot en ga zo maar door werkt samen met Saft, wat dan weer onderdeel is van Total. Samen hebben ze een prototype gebouwd van de volgende generatie EV’s. Het belangrijkste onderdeel van de volgende generatie Stellantis-auto’s is de nieuwe EV-batterij.

IBIS

Het Franse samenwerkingsproject draait om één ding: IBIS. Daarmee doelen ze niet op de hotelketen, maar op het ‘Intelligent Battery Integrated System’. Zoals de naam al weggeeft is het bij de IBIS het idee dat de batterij slim geïntegreerd is in de auto. De hele elektrische aandrijflijn is opnieuw uitgedacht. De functies van omvormer en oplader zijn direct in de batterij verwerkt. Hierdoor zijn er geen aparte omvormer en lader meer nodig. En dat scheelt een hoop.

Grote EV-pijnpunten onderuit gehaald

Kortgezegd is de nieuwe EV-batterij van Stellantis een stuk simpeler dan de accu’s die nu in elektrische auto’s liggen. Volgens de makers zijn er veel voordelen aan IBIS. De energie-efficiëntie stijgt met 10 procent, laadtijden zijn 15 procent korter en 10 procent zuiniger zijn, de auto is zo’n 40 kilo lichter, de accu neemt 17 liter minder ruimte in beslag, het onderhoud is eenvoudiger én er kunnen makkelijker tweedehands batterijen worden hergebruikt.

Tevens krijgt Stellantis meer vermogen uit de aandrijflijn. Nu hebben zo’n beetje alle basis-EV’s van het concern (en van andere bedrijven) 150 kW aan vermogen, oftewel 204 pk. Dit doen autofabrikanten omdat ze 150 kW een mooi rond getal vinden. In plaats van 150 kW levert de elektromotor in de nieuwe Stellantis-EV’s straks 172 kW op. Omgerekend naar de ouderwetse pk’s is dat 234 pk.

Na zes jaar aan denkwerk is het eerste prototype klaar. Peugeot heeft de primeur via een E-3008. Hiermee toont Stellantis aan dat het IBIS-principe gewoon op het huidige STLA Medium-platform kan worden toegepast. Toch is het nog niet de bedoeling dat je binnen afzienbare tijd een Peugeot rijdt met de IBIS-technologie.

Fase één ligt nu achter ons. Fase twee is in juni 2025 ingegaan en omvat praktijktests onder representatieve rijomstandigheden. Anders gezegd: als je straks een Stellantis-testvoertuig tegenkomt, kan het best een EV zijn met de nieuwe batterij. Tegen het einde van dit decennium zou de IBIS-tech in productieauto’s moeten liggen.