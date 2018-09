Dit zijn de coureurs voor Haas F1 Team in 2019

De lineup voor volgend jaar is officieel bekendgemaakt.

Het was nog even spannend wat de lineup voor volgend jaar bij Haas F1 Team ging worden, maar de keuze is gevallen op Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Dit betekent dat het duo volgend jaar zal aanblijven bij het Amerikaanse Formule 1 team.

Inmiddels zijn Grosjean en Magnussen vertrouwde gezichten bij Haas. Grosjean zit al sinds 2016 op zijn plek bij het team en een jaar later kwam Magnussen erbij. Grosjean is hard op weg om een jubileum te vieren. Volgend jaar is de coureur negen jaar actief in de Formule 1. Magnussen heeft nog even te gaan. De Deen begint volgend jaar aan zijn vijfde seizoen in de koningsklasse van de autosport. Grosjean reed voorheen vijf seizoenen met het Lotus F1 Team. Zijn teamgenoot heeft McLaren (2014) en Renault (2016) op zijn CV staan. Guenther Steiner, teamverantwoordelijke bij Haas, laat vooral weten dat de keuze is genomen in het kader van ervaring en vertrouwen.

From the very beginning, we needed experienced drivers to hasten the development of our car and our team, and we have two very good and experienced drivers in Romain Grosjean and Kevin Magnussen. We’ve improved drastically from last year to this year, so retaining both drivers was a pretty easy decision.

Met 76 punten staat Haas momenteel vijfde in het WK voor constructeurs. Dat is 15 punten achter Renault en 18 punten voor McLaren. Daarmee doen de Amerikanen het tot nu toe beter in vergelijking met 2016 en 2017. Beide jaren eindigde Haas achtste als het gaat om de constructeurs.