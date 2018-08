Baked in Steenwijk: politie pakt oliedomme drugsmeneer

Man man man...

Sommige boefjes denken dat ze alles kunnen maken in Nederland. Dan hebben we het niet alleen over rapper Boef, maar ook over echte boeven, zoals harde drugscriminelen. Of de bestuurder van de Citroën C3 die gisteren werd staande gehouden in Steenwijk ook in die categorie valt is te betwijfelen. Hij maakte het namelijk wel erg bont, alsof hij een overdosis Keratine Repair Line van Andrelon gesnoven heeft. De C3 werd precies zoals je dat ziet op bovenstaande foto gespot door de politie, met een volle bos groen op de fietsendrager.

Nou denken velen dat wiet legaal is in Nederland, maar dat is nog steeds niet zo. We hebben namelijk ons even fameuze als ondoorzichtige gedoogbeleid. Coffeeshops mogen wiet (in bepaalde hoeveelheden) verkopen, maar niet in bulk aankopen. Als burger mag je ook een paar plantjes hebben. Een mattie van me heeft er ook een, die hij liefkozend El Jefe noemt. Puur voor de sier, uiteraard. Tevens mag je het eindproduct kopen bij een coffeeshop, maar of je het daarna mag vervoeren in je auto is dan weer een twijfelgevalletje. Het is, kortom, een ambtelijke puinhoop.

Dit verklaart wellicht ook waarom de bestuurder van de auto níet aangehouden is door de politie. Hij moest alleen afstand doen van zijn kostbare foliage. Een signaal dat er met de politie niet te sollen valt in Nederland zal dit echter amper vormen. En dat sterkt de boefjes dan weer in hun overtuiging dat je in Nederland alles kan flikken, zelfs hilarische exercities als deze.

Image-Credit: Politie Steenwijk via Facebook