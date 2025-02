Deze betaalbare retro-Citroën kun je wél kopen

Hoe cool is dit?

Vorige week dook het gerucht op dat Citroën de 2CV nieuw leven in ging blazen. Dat gerucht werd echter vrij snel weer de kop in gedrukt door de baas van Citroën. Jammer voor de retroliefhebbers. Gelukkig hebben we nu alternatief voor jullie, dat zowel retro als betaalbaar is. Het betreft een de ‘Type Ami’ van Caselani.

Aan een standaard Citroën Ami (het broertje van de Opel Rocks-e) is maar één ding retro: de naam. En die is eigenlijk uit de lucht gegrepen, want de auto heeft verder helemaal niks te maken met de Citroën Ami van weleer.

Het Italiaanse Caselani heeft de Ami nu alsnog retro gemaakt. Deze partij kun je kennen van hun moderne interpretaties van de ribbelbus. Nu hebben ze deze HY-look ook toegepast op de Citroën Ami. Dat is niet historisch verantwoord, maar wel heel cool.

De Ami wordt getransformeerd met nieuwe bodypanelen, ronde lampen voor en achter en steelies. Naast het nieuwe exterieur kun je optioneel ook nog een kunstlederen interieur krijgen. Citroën heeft officieel haar goedkeuring verleent aan dit project.

Voor een kant-en-klare Ami van Caselani betaal je €14.399. Dat is nog enigszins betaalbaar te noemen, maar voor een 45 km-autootje is het wel veel geld. Een standaard Ami heb je namelijk voor €8.048. Als je al een Ami hebt kun je de kit ook los kopen. Dan betaal je €5.082 voor ongespoten panelen. Het vergt even een investering, maar dan maak je wel de blits in de binnenstad van Amsterdam.