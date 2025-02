EU en Toyota werken aan groot netwerk van waterstoftankstations

Toyota helpt bij het realiseren van waterstoftankstations in Europa met nieuwe techniek.

Ook in 2024 was Toyota de allergrootste autofabrikant. Dat heeft niet gelegen aan de verkoop van waterstofauto’s. Waar in 2023 nog 4.023 Toyota’s op waterstof werden verkocht, waren dat er vorig jaar nog maar 1.778. Toch geeft Toyota de moed niet op. Sterker nog, Toyota gaat de Europese Unie een handje helpen bij het realiseren van een gigantisch netwerk aan waterstoftankstations in Europa.

Het netwerk is onderdeel van het geplande Trans-Europees transportnetwerk (TEN-T). Dit project geldt als een stok achter de deur om meer laad- en waterstoftankstations in Europa te realiseren. Hoe ziet dat er dan uit? Tegen 2030 moet er in een bepaalde lijn van snelwegen om de 60 kilometer een laadstation voor EV’s staan. Elektrische vrachtwagens moeten in het kernnetwerk ook om de 60 kilometer kunnen laden en op een uitgebreider netwerk om de 100 kilometer.

Zo is er ook een eis voor waterstoftankstations: Europa wil om de 200 kilometer een plek om waterstof te tanken. Op dit moment zijn er in Europa 165 waterstoftankstations operationeel, maar dat moeten er natuurlijk een stuk meer worden.

Toyota en de waterstoftankstations in Europa

Vooralsnog komen de Europese tankstations nog niet echt op gang, maar daar willen Toyota Europa, Engie en Hydrogen Refueling Solutions (HRS) verandering in brengen. De drie bedrijven hebben afgesproken om samen nieuwe waterstoftankstations te plaatsen. Geld om het project te starten, komt uit een potje van de Europese Unie.

De Europese tankstations krijgen een nieuwe manier van tanken voor zowel waterstoauto’s als voor -trucks. Dat is nieuw. Er schijnt een probleem te zijn bij het tanken van lichte en zware waterstofvoertuigen. De zwaardere truck kun je sneller tanken met een hogere doorstroming van de waterstof, maar dit gaat dan weer te snel voor auto’s. Dit zou betekenen dat je verschillende installaties met verschillende doorstromingen moet ophangen bij ieder station.

Als oplossing heeft Toyota een slang ontwikkeld met twee uiteinden die zowel de lichte als de zware waterstofvoertuigen kan tanken. Waar er normaal 60 gram waterstof per seconde getankt kan worden, kunnen de twee vulpistolen ieder 90 gram per seconde doorvoeren. Wanneer je een waterstofauto tankt, gebruik je één pistool en bij een truck beide pistolen. Simpel toch? Zware trucks kunnen hiermee in minder dan tien minuten kan voltanken en personenauto’s in minder dan vijf minuten.

In de praktijk betekent dit dat een vrachtwagen van 40 ton een actieradius van 600 kilometer heeft na 8 minuten tanken. Tank je vier minuten langer, dan moet je zelfs 900 kilometer ver kunnen komen. Helaas zit er (voorlopig?) ook een nadeel aan het tanken van waterstof: de prijs.