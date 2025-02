BMW M2 Competition crank hub upgrade en meer

De BMW M2 Competition is voorzien van een crank hub upgrade. Daarnaast heb ik nog meer te melden. Tijd voor een update!

De tijd vliegt voorbij met de BMW M2 Competition aan mijn zijde. Inmiddels ben ik dik door de 20.000 gereden kilometers gegaan. Blijkbaar behoor ik, in Nederland tenminste, tot een select clubje eigenaren die het ding gebruikt waarvoor ‘ie gemaakt is: rijden!

De meeste exemplaren zie je gebruikt aangeboden worden met kilometerstanden van 50.000 of minder. De mijne is de 90k inmiddels gepasseerd. Je kunt er wel naar kijken, rijden is toch het leukste wat er is met een BMW M.

BMW M2 Competition crank hub upgrade

Bij dit soort auto’s hoort keurig onderhoud, maar het is ook niet gek om plaaggeesten uit de weg te gaan. De plaaggeest van de M2 Competition en de M3 en M4 van deze generatie? De crank hub.

De crank hub zit tussen de krukas en de distributieketting. Bij de S55 is het zo dat deze kan doordraaien. Dit kan weer zorgen voor motorschade, waarbij de schade al gauw in de vele duizenden euro’s loopt. Met name getunede S55’s zijn vatbaar voor het issue, maar er zijn ook gevallen bekend van standaard motoren die hierdoor in de soep lopen.

Met de S58 heeft BMW dit opgelost, maar met de S55 moet je zelf in actie komen. Je kunt de gok erop wagen en gewoon door blijven rijden. Toch heb ik ervoor gekozen om mijn BMW M2 Competition te voorzien van een crank hub upgrade. Ook al is de motor nog helemaal standaard.

In Nederland is Mosselman Turbo Systems een bekende leverancier van het installatiepakket. Het distributietandwiel maakt men vast aan de crank hub, waardoor deze niet langer kan doorspinnen met motorschade tot gevolg. Mijn BMW M2 Competition was toe aan onderhoud, ik heb toen ook een afspraak gemaakt met BMW specialist Gijsbertsen om de crank hub upgrade te laten uitvoeren.

Crank hub upgrade kosten

Jullie vinden het altijd heel leuk om te weten hoeveel wij autobloggers verbrassen aan onze auto’s. Dus ik ga met de billen bloot. Pin je niet vast op het exacte bedrag, een offerte voor jouw S55 kan allicht afwijken. Ik vertel je in elk geval mijn situatie.

Ik heb 4.000 ekkermannen overgemaakt voor het onderhoud en de crank hub upgrade aan mijn BMW M2 Competition. De prijs voor de crank hub inclusief montage ligt ergens tussen de 2 en 3 mille. Het overige bedrag was voor onderhoud, plus nieuwe remblokken en een fix aan het differentieel. Dat laatste zweette een beetje, wat nu is opgelost. Verder olie, filters, apk’tje, het gebruikelijke spul.

Door de crank hub upgrade niet uit te voeren hou je inderdaad duizenden euro’s in je zak. De kans bestaat echter dat je op termijn veel meer geld kwijt bent als het echt mis gaat. Bovendien vind ik het een beetje kolder om te bezuinigen op een performance auto als de M2C. De peace of mind is me bovendien iedere cent waard.

Wintersport

Net als vorig jaar fungeerde de 2 Serie weer in 2025 als wintersportmobiel. Toch altijd weer een beetje spannend om met dit type auto naar de sneeuw te gaan. Geen vierwielaandrijving en meer dan 400 pk kan tricky situaties opleveren. In tegenstelling tot vorig jaar is de auto verlaagd en zit er ook nog een carbon splitter aan de voorzijde. Recept voor (zelf opgelegde) nachtmerries natuurlijk.

Niets van dit alles hoor! Alles zit er nog op en het is helemaal goed gegaan in Oostenrijk. Met de auto tenminste, ik had een gekneusde pols opgelopen. Risico van het vak hè. Ik kan dit verhaal typen met twee handen dus dat is ook helemaal goed gekomen.

Het ritje naar de wintersport was opnieuw een bevestiging waarom ik zo gek ben op deze auto. Voor de winter-setup staat de BMW op Michelin Pilot Sport Alpin in combinatie met 18 inch velgen.

Op tempo richting Oostenrijk blaffen, und weer naar huis. Ja, het zuipt als een ketter als je het gas in trapt. Maar dat is een goed excuus om af en toe je benen te strekken, toch? Tenminste, dat zeggen al die EV-vakantiegangers die bij de snelladers staan.

De cruise control stond op 190 km/u, wat een lekker tempo is om te kunnen rijden als er nauwelijks verkeer is op de weg. Ik ben fan rijden op snelheid. Verhalen dat het juist vermoeiend zou zijn herken ik me niet in. Dat ligt heel erg aan het type auto. Een modern BMW M-product is comfortabel genoeg om in rust en stilte om op hoge snelheid te rijden. Een M5 zou het nog relaxter hebben gemaakt..

Vooral op de weg naar huis was het een feest. Relatief weinig wegwerkzaamheden en weinig verkeer op een vroege zaterdagochtend op weg naar Nederland vanuit Oostenrijk. Er moest vier keer getankt worden. Op Instagram vroeg een Autoblog-lezer me: is de tank zo klein of zuipt ‘ie zoveel? Allebei. Per keer tik je toch tussen de 60 en 70 euro af.

En door

Met de crank hub upgrade plus onderhoud achter de rug kan de BMW M2 Competition er weer keihard tegenaan. De eerste rit van het jaar met de wintersport zit er alweer op. Kan niet wachten om de zomerjetsers er weer onder te knallen en weer een jaar mooie meters te maken met deze fijne compagnon. Die me overigens in de afgelopen 20.000 kilometers heel trouw is geweest. Geen storingslampjes, geen kuren, geen gezeik. Top! Even afkloppen.

