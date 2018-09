Nederlandse auto’s steeds minder met een handbak

Zelf roeren is voor prehistorische petrolheads?

Nog even en je kunt je (toekomstige) kinderen epische anekdotes vertellen over de handbak. Dat je zelf met je voeten moest spelen en met een handbeweging de pook in de volgende verzet duwen. Gelukkig is het nog niet zover, maar de cijfers laten zien dat we met z’n allen hard op weg zijn naar een wagenpark vol automaten.

Van alle nieuwe personenauto’s beschikte vorig jaar 34,4 procent over een automatische versnellingsbak, aldus de RAI Vereniging en BOVAG. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2006. Was toen een automaat nog een luxe optie, vandaag de dag komen automatische transmissies standaard op een luxere auto.

Meer dan 1,8 miljoen personenauto’s in Nederland hebben een automaat. Het gaat hier om automaten zoals een EDC-transmissie of S-tronic, maar ook auto’s met CVT-bakken zoals bijvoorbeeld een Toyota Prius of Lexus CT200h en dan zijn er nog de volledige elektrische auto’s zonder versnellingsbak. Dat was 12 jaar geleden wel anders, toen circa 936.000 auto’s over een automaat beschikten. Het aandeel van auto’s met een handbak daalde van 82,1 naar 65,1 procent in de periode tussen 2008 en 2016.

Er zijn verschillende redenen voor. Zo werd al genoemd dat steeds meer auto’s standaard met een automaat komen. Een andere reden is de opkomst van hybrides en volledige elektrische auto’s. Dan nog het feit dat de vergrijzing een rol speelt. 35,2 procent van alle auto’s zijn in handen van 55-plussers die vaak een automaat verkiezen boven een handbak.