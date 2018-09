Skoda VISION RS: de nieuwe sportieve Skoda’s

Wat kunnen we van het RS-label in de toekomst verwachten?

Skoda is trots op het RS-label en wil sportieve modellen ook in de toekomst in het modellengamma houden. Om alvast een tipje van de sluier te geven wat we mogen verwachten, komt Skoda met de Vision RS. Dit is een studiemodel die te zien zal zijn op de autoshow van Parijs.

De toekomst is elektrisch en dat geldt ook voor hete modellen. Daar hoeft weinig verkeerd aan te zijn, want elektrisch betekent instant koppel en meer vermogen. In de Vision RS is sprake van een 150 pk sterke 1.5 TSI-motor, die samenwerkt met een elektromotor met 102 pk. Het systeemvermogen komt uit op 245 pk. Hierdoor sprint het studiemodel in 7,1 seconden naar de honderd. Een tussensprint van 80 naar 120 km/u duurt 8,9 seconden. Dankzij de elektromotor en een aanwezige 13 kWh lithium-ion batterij kan de Skoda 70 kilometer volledig elektrisch rijden.

Deze Vision RS is niet het enige sportieve nieuws van Skoda in Parijs. Het merk zal tevens het doek trekken van de Kodiaq RS. De eerste RS SUV van Skoda. Van deze SUV zijn al een aantal dingen bekend. Zo zal de Kodiaq RS standaard worden geleverd op 20-inch velgen en levert de viercilinder in deze SUV 240 pk. De onthulling is binnenkort en dan zal Skoda alle informatie vrijgeven over dit model.