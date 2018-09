Wie pakt het 500 km/u record voor productieauto’s?

John Hennessey heeft wilde plannen met zijn nieuwe creatie

Wat is dat bedrijf van John Hennessey toch lekker Amerikaans. Ze zitten, na het verbreken van het snelheidsrecord voor productieauto’s, niet stil om de strijd aan te gaan met Bugatti en Koenigsegg om deze titel te verdedigen. Je zou denken dat ze er niet zo serieus mee bezig zijn, gezien de andere projecten die naar buiten komen rollen, maar fueled by rage is een bloeddorstige John Hennessey bereid om dat nare Zweedse ventje Von Koenigsegg een kopje kleiner te maken.

Het wapen van de Amerikaan is de Hennessey Venom F5. Het is geen verlengde Lotus Exige meer, maar een gemeen uitziende hypercar die 1.600 pk(!) uit een 7,4 liter grote V8 peutert. Bugatti en Koenigsegg doen alsof de records voor topsnelheid passé zijn, want beide firma’s hebben nog niks gezegd over topsnelheden van de Chiron of Regera. Die zijn namelijk gericht op snelle 0-100/200/300/400 km/u-tijden, wat ook belangrijk is. Maar Hennessey richt zich nog steeds op de topsnelheid. Hij heeft een duidelijk doel voor ogen.

311 mijlen per uur. Zo hard moet de Hennessey Venom F5 gaan, zo meldt Motor Authority. De race om 300 mijlen per uur is natuurlijk een leuke, omdat dat voor de VS en hun imperiale systeem een mooi rond getal is. Voor ons betekent dat 482,31 km/u, wat verre van een afgerond getal is. Die 11 mijlen extra is de 17,69 km/u die Hennessey wil pakken. De snelle hoofdrekenaars onder ons komen dan uit op wél een mooi getal: 500 kilometer per uur.

Dat klinkt bizar en dat is het ook. Sinds de Bugatti Veyron de grens van 400 km/u passeerde, is het stil rondom de ‘absolute VMax van de productieautowereld’. De Chiron en Regera worden geschat op ergens tussen de 450 en 470 km/u, wat nét onder de 300 mph en nog vrij ver onder de 500 km/u valt. Maar officiële VMax-pogingen zijn voor de Chiron en Regera nog niet geweest. De F5 moet het record wel even snel zetten, want een ander Amerikaans bedrijf heeft ook zijn zinnen gezet op het magische record.