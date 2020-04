De nieuwe Skoda Octavia is (nog) geen prijsknaller

Skoda maakt de eerste prijzen bekend van de kersverse Octavia.

Goed nieuws voor de pragmatische consumenten: de nieuwe Octavia Combi staat vanaf overmorgen bij de dealers. Niet dat dit een goede tijd is om een dealer te bezoeken, maar dat even terzijde. De Tsjechen introduceerden hun interpretatie van de Golf in november. Deze interpretatie betekent traditioneel: meer auto voor minder geld. We wisten al wel dat de Octavia ruimer was, maar over het prijskaartje konden we nog niets zeggen. Nu heeft Skoda de eerste prijzen bekendgemaakt.

Prijs Skoda Octavia First Edition

Skoda trapt af met de First Edition. Het gaat daarbij om een 150 pk sterke 1.5 TSI. Deze viercilinder is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De First Edition beschikt onder meer over een 10″-multimediascherm met navigatie en ‘touch slider’, een digitaal instrumentpaneel, adaptive cruise control en Full LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, Full LED Matrix-koplampen, verwarmde voorstoelen en parkeersensoren voor en achter. Dan nu de hamvraag: wat moet dat kosten? De hatchback-uitvoering kost €33.490. Voor de Combi betaal je €34.790.

De nieuwe Octavia is vanzelfsprekend weer een stukje gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. De auto is nu 4.689 mm lang en 1.829 mm breed. De bagageruimte van de Combi biedt plaats aan 640 liter. Een Skoda kocht je nooit voor de uitstraling, maar de nieuwe Octavia oogt desondanks behoorlijk strak. Sterker nog: de auto doet wat dat betreft weinig onder voor de nieuwe Golf 8 en de Leon.

Concurrentie

De Skoda Octavia is altijd een beetje lastig in een hokje te plaatsen. Hoewel het een C-segment auto is, gaat het formaat in de richting van het D-segment. Laten we het echter overzichtelijk houden en kijken naar het C-segment. Daar vinden we bijvoorbeeld de nieuwe Ford Focus. De Wagon met een een vergelijkbare motorisering (de 1.5 Ecoboost met 150pk) is er vanaf €31.185. De Astra Sport Tourer 1.2 Turbo met 145pk is er vanaf €27.500. Deze zijn dus beide goedkoper dan de Octavia Combi, maar dan heb je ook minder ruimte.

Een keiharde prijsknaller kan de Octavia op dit moment nog niet genoemd worden. Goedkopere varianten, zoals de 1.0 TSI met 110 pk, zijn echter in aantocht. Daarvoor moet je echter nog even geduld hebben tot later dit jaar. Datzelfde geldt voor de hatchback-variant van de First Edition. Op zich is dat niet zo erg, want nu is het toch niet het juiste moment om naar de dealer te gaan.