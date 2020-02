Ford geeft de GT supercar nóg meer vermogen

Dat de nieuwe Ford GT meer dan voldoende vermogen heeft, wil nog niet zeggen dat de Ford GT niet beter wordt van nog meer vermogen. Aldus de Wet van Wouter.

Bij de huidige Ford GT krijg je eigenlijk wat je eigenlijk zou verwachten bij Ferrari. Een bijna raceauto voor op de openbare weg, scheutig met sensaties en een bijzonder spectaculair koetswerk. Kortom: niets meer aan doen, helemaal perfect.

13 trappelende paarden extra

Toch zag Ford nog wat ruimte voor verbetering. De 3.5 liter grote Ecoboost biturbomotor levert nu 660 pk. Dat was voorheen een schamele en volstrekt onacceptabele 647 pk. De wijzigingen aan de motor zijn overigens ingrijpender dan het marginaal toegenomen vermogen doet vermogen. De V6 heeft nu een grotere en vlakkere koppelkromme. Ook zijn de zuigers en bobines vernieuwd. Dankzij kleine wijzigingen aan de motorkap krijgt de V6 50% meer lucht dan voorheen.

Akrapovič

Maar wacht Mike, er is meer! De motor is nu ook voorzien van twee grotere intercoolers. Ook het uitlaatsysteem is aangepast. Je krijgt een nieuw Akrapovič systeem, gemaakt van titanium. Deze zorgt niet alleen voor een nog fraaier geluid, maar is ook aanzienlijk lichter: zo’n 4 kilo.

Ford GT Carbon Series

Er zijn ook twee nieuwe uitvoering. De eerste is de Carbon Series en is herkenbaar door het ontbreken van een kleurtje. Het koetswerk is geheel van koolstofvezel, dus waarom zou je niet daarna kijken? Precies. Daarom heeft deze speciale editie de ‘Liquid Carbon’ kleur optie. Overigens wordt het koetswerk wél beschermd. Boven het carbon heeft Ford een extra beschermde laag aangebracht, zodat steenslag verwijderen niet meteen 100.000 euro kost. Optioneel kun je de Ford GT Carbon Series verkrijgen met racestrepen. De koolstofvezel velgen zijn helemaal standaard.

Ford GT Heritage

Het andere speciaaltje kende we natuurlijk al, maar is inmiddels voorzien van wat updates. Het gaat natuurlijk om de Ford GT Heritage. Deze is gespoten in babyblauw met oranje, inderdaad de Golf kleuren van de Le Mans winnende Ford GT uit 1968 en 1969. Voor de gelegenheid is de Heritage voorzien van het cijfer ‘6’, een verwijzing naar de succesvolle 24 uurs race. Het grote verschil met vorig jaar? Ook bij deze uitvoering krijg je de koolstofvezel velgen standaard.

Niet de sterkste Ford

De productie van de Ford GT staat gepland tot 2022. Overigens is de Ford GT niet de sterkste Ford die het Amerikaanse merk bouwt, ook niet na deze poweupgrade. Die eer gaat naar de Ford Mustang Shelby GT500, die goed is voor 780 pk.