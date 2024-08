Nederlandse BMW-specialist biedt unieke sedan aan voor 8 ton

Dit model heeft nog nooit eerder te koop gestaan in Nederland.

Als je naar occasion gaat zoeken wordt je doodgegooid met de term ‘uniek’, maar niet iedereen schijnt te weten wat dit woord betekent. We hebben nu echter een occasion gevonden die echt uniek is. Dit is een model wat überhaupt nog nooit te koop heeft gestaan in Nederland.

Lagonda Taraf

De auto staat te koop bij een BMW-specialist, maar het is zeker geen BMW. Het gaat om de ultra-exclusieve topsedan van Aston Martin: de Lagonda Taraf. Dit is een bloedmooie sedan, met onder de motorkap een 6,0 liter V12. Een droomauto, in ieder geval van ondergetekende.

Midden-Oosten

De Lagonda Taraf was niet gebouwd met een brede doelgroep in gedachten. Integendeel, de auto werd aanvankelijk alleen gebouwd voor het Midden-Oosten. Later werd besloten om de auto alsnog in Europa te leveren, maar dat ging slechts om zeer beperkte aantallen. Vandaar dat er nog nooit eentje op Nederlands kenteken heeft gestaan, of überhaupt op Nederlandse bodem is geweest.

Rapide

Aston Martin heeft deze auto uiteraard niet vanuit het niets ontwikkeld. De auto staat op hetzelfde platform als de DB9 en de Rapide en het interieur is ook grotendeels identiek. De Lagonda Taraf is wel een slag groter dan een Rapide. Die laatste gaat net over de 5 meter, waar de Lagonda maar liefst 5,4 meter lang is.

Carbon

Ondanks zijn formidabele afmetingen valt het gewicht van de Lagonda Taraf nog enigszins mee. Dat blijft met 1.995 kg onder de twee ton. Daarmee is ‘ie maar 30 kg zwaarder dan een Rapide. Dit is te danken aan het feit dat het koetswerk is opgetrokken uit carbon.

Oplage

Het plan was om de Lagonda Taraf te bouwen in een oplage van 200 stuks, maar dat bleek toch wat optimistisch. Zelfs na introductie in Europa werd dit niet gehaald. Aan het design lag het niet, wellicht wel aan het prijskaartje van €1 miljoen. Uiteindelijk zijn er geen 200 gebouwd, maar slechts 60.

Nederland

Een van deze 60 auto’s heeft dus zijn weg gevonden naar Nederland. Het is ook nog eens een uniek exemplaar, want voor zo ver wij weten is dit de enige rode Lagonda Taraf. Deze kleurstelling maakt deze exotische sedan zo mogelijk nog gaver. Dit exemplaar komt overigens uit het Midden-Oosten, de oorspronkelijk beoogde markt voor de Lagonda Taraf.

Prijs

We weten niet van welke sjeik deze auto was, maar hij heeft er in ieder geval niet mee gereden. De teller staat nog maar op 1.887 km. Desondanks is er toch op afgeschreven, want Bergwerff vraagt €799.875 voor deze auto. Dat is toch zo’n twee ton minder dan de nieuwprijs.

Met dank aan Leon voor de tip!