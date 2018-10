Nederlandse C63 AMG met 716 pk te koop

Gummen met een hoofdletter G.

De hamerende 6.2 V8 in de C63 AMG was met 457 pk voor de eigenaar van dit exemplaar niet voldoende. De Mercedes in kwestie is op een serieuze pijnbank gelegd, want dankzij een Weistec supercharger levert de station maar liefst 716 pk en 925 Nm koppel. Met zulke cijfers is de occasion enkel geschikt voor bestuurders met een verstandige rechtervoet. Trap het pedaal iets te diep in en alle alarmbellen gaan op rood.

Deze C63 AMG is black-on-black uitgevoerd. Heel anoniem is de Mercedes niet. Dit komt door de aanwezige Akrapovic uitlaat. Good luck om met deze AMG ongezien (en ongehoord) door het verkeer te gaan.

De Mercedes komt uit 2008 en heeft flinke kilometers gemaakt. Op de teller van de 10 jaar oude C63 staan ruim 184.000 gereden kilometers. Het feit dat de station al wat ouder is en dat de auto veel kilometers heeft gemaakt kan gunstig uitpakken door een lagere prijs. De eigenaar hoopt echter de tuning terug te verdienen door de C63 voor een prijs van 37.950 euro aan te bieden. Voor hetzelfde bedrag tik je een jongere AMG met minder kilometers op de kop. Die heeft alleen geen 717 pk, maar ja. Of je dat nu echt nodig hebt?

Met dank aan Kees013 voor de tip!