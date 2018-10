De leukste goedkope 911 keert terug

Goed nieuws voor arme puristen.

Het voordeel van een purist zijn is dat je nergens aan mee hoeft te doen en alles ongefundeerd kunt afkraken. Vroeger was alles mooier, spannender en beter. Dus is alles wat tegenwoordig gebracht wordt kwalitatief uitermate teleurstellend. Als het om Porsches gaat is dat erg makkelijk, gek genoeg. Ondanks dat de 911 er 55 jaar lang bijna hetzelfde uitziet, zijn de veranderingen voor de purist mega-groot. Nieuwe 911’s zijn bij voorbaat slecht want het is geen 1965-model meer. Ofzo.

De GT3 derivaten kunnen gelukkig nog wel op goedkeuring rekenen. Het enige nadeel aan die uitvoeringen is dat ze zo ontzettend duur zijn. Ook de GTS-uitvoeringen zijn de moeite waard, maar ook die zijn niet goedkoop. Gelukkig kwam Porsche een tijdje geleden met de 911 Carrera T. Een soort GTS Light of GT3 Zero, zo u wilt. De 911 Carrera T heeft een kortere eindreductie, sportievere ophanging, 20″ wielen en minimale gewichtsreductie. Oh, en strepen aan de zijkant om het af te maken.

De 911 Carrera T schijnt nogal aan te slaan, zo laat Porsche-honcho August Achleitner aan het Amerikaanse Road and Track weten. Sterker nog, Achleitner heeft zélf een 911 Carrera T met maar twee opties: een navigatiesysteem en een schuifdak. Omdat de 911 Carrera T net dat beetje leuker is, maar niet zo gek veel kost is het een behoorlijk verkoopsucces. Ook is de Carrera T kinderlijk eenvoudig te kietelen. Hoeveel procent van de verkochte 911’s een 911 Carrera T is wordt niet vermeld=, maar de uitvoering is populair genoeg om hem terug te laten komen bij de volgende 911. Sterker nog, volgens Achleitner komt de 911 Carrera T ‘absoluut’ terug. Gelukkig maar, want de huidige was een ‘echt pretpakket‘.

We hebben al uitgebreid geschreven over de volgende generatie van Porsche 911 (de 992) en alle uitvoeringen die zullen verschijnen. Daar kunnen we dus de 911 Carrera T bij rekenen. Op de vraag of er ook een handbak beschikbaar komt, wordt eerst de PDK verdedigd. De PDK is sneller en efficiënter. Gelukkig wordt direct daarna aangegeven dat de handbak veel leuker is om te bedienen en je meer betrekt bij het rijden. De kans is vrij groot dat de handbak weer terugkeert voor de 992-generatie. Wanneer de nieuwe 911 gelanceerd wordt is nog niet duidelijk, maar de kans is groot dat dat gebeurt tijdens de Los Angeles Auto Show, aan het einde van oktober.