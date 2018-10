Lease maar: Audi A4 of Volvo V60

De net-niet BMW of de bijna-Mercedes.

In de jaren ’80 was de keuze voor de succesvolle manager heel simpel: je ging voor de sportieve BMW 3 Serie (E30) of de comfortabelere Mercedes-Benz 190 (W201). Zowel op de Norisring, Nürburgring als Ring van Amsterdam werd het gevecht uitgevochten om de titel van meest premium-product van Noord-Europa.

In de jaren ’90 zijn er twee kapers op de kust bijgekomen: Audi en Volvo. Beide merken begonnen als ‘het redelijke alternatief’ van de middenklasse producten van BMW en Mercedes-Benz. Nu waren Audi en Volvo niet de enigen, het zijn echter wel de enigen die in Europa een rol van betekenis spelen. Iets waar Jaguar, Infiniti, Cadillac en Lexus toch wat lastiger in lijken te slagen.

Dat komt mede door het succesvol in de markt brengen van stationwagons. Volvo heeft de stationwagon salonfähig gemaakt, Audi maakte hem hip. Voor het lease-vergelijk van vandaag vergelijken we twee dikke benzinevarianten in de standaarduitvoering met elkaar. In dit onderstaande overzicht kun je zien hoe de twee auto’s zich tot elkaar verhouden:

Merk: Audi Volvo Type: A4 (B9) V60 Uitvoering: 2.0 TFSI MHEV S-Tronic T5 Momentum Geartronic Catalogusprijs: € 55.465 € 43.995 Fiscale prijs: € 54.240 € 42.915 Leasetarief: € 780 € 730 Vermogen: 252 pk bij 5.000 tpm 250 pk bij 5.500 tpm Koppel: 370 Nm bij 1.600 tpm 350 Nm bi 1.800 tpm Topsnelheid: 250 km/u 230 km/u 0-100 km/u: 6,0 sec. 6,7 sec. Verbruik: 1 op 16,7 1 op 14,7 CO2 uitstoot: 135 gr/km 157 gr/km

Wat ons opvalt

Geld. En met name de verdeling ervan. De nieuwe Audi A4 is aanzienlijk duurder dan de Volvo. Zoals je in de tabel kunt zien is de Volvo een stuk minder vriendelijk voor het milieu. Dit houdt in dat de Volvo véél goedkoper is alvorens de belastingen er bovenop komen. De Audi is dus niet alleen 10 mille duurder, een kleiner gedeelte van dat bedrag gaat naar Moedertje Staat. Op basis hiervan zouden we kunnen concluderen dat de Audi véél beter gaat scoren dan de Volvo.

Dan kijken we even naar de uitrusting, zijn daar opvallende dingen te melden? Jazeker. De nieuwe Volvo V60 zit aanmerkelijk beter in zijn spulletjes dan de Audi. Bij Volvo is de T5 minimaal een Momentum. Dat betekent dat je simpelweg een omvangrijkere uitrusting hebt. Denk aan een licht- en regensensor, hill- en lane assist, verkeersborden herkenning, dual-zone climate control, inklapbare buitenspiegel en nog wat veiligheidsitems. De Audi kan daar simpelweg niet tegenop. Het kan overigens allemaal bijbesteld worden. Dat kost overigens wel een lieve duit, maar we moeten het ook niet overdrijven, bij beide merken geef je met gemak 10 tot 15 mille extra uit aan een goede lakkleur, een mooi setje velgen, een S-line of R-Design sportpakketje, fraaie lederen bekleding, mooie houtinleg en een fatsoenlijk audiosysteem.

Uiterlijk

Het exterieurdesign van de A4 Avant kon op veel kritiek rekenen van de liefhebbers. Het is immers zeer behoudend en ingetogen. Dat is heel erg bewust gedaan, kijk maar hoeveel mensen er warmlopen voor het expressieve design van een Infiniti Q50 of Lexus IS. Inderdaad, daar moet niemand het van hebben. Neen, de A4 Avant is expres een bekende verschijning. Lelijk is de auto geenszins, de stationwagen is fraai geproportioneerd en in de juiste kleurstelling met correcte velgen is het zelfs een elegante verschijning. Vergeet alle ‘faux’-sportiviteit die een ‘S-Line’-pakket lijkt te bieden. De A4 is een zware auto met voorwielaandrijving en de motor voor de vooras: dat gaat niet sportief worden.

De Volvo tapt uit een nu wel heel bekend design-vaatje. Met de XC90 werd de nieuwe vormtaal geïntroduceerd en alle Volvo’s volgen deze min of meer. Het is wel een model dat je in het echt moet zien. De verhoudingen zijn voor een voorwielaandrijver goed gekozen. Ook heeft de auto een jeugdigere uitstraling dan de V90 en eerder genoemde XC90. Een groot voordeel dat de Audi en Volvo hebben ten opzichte van de Duitse Twee: de uitstraling is iets meer ingetogen en zakelijker verantwoord. Voor sommige bedrijfstakken compleet irrelevant, voor mensen werkzaam in andere sectoren een zeer belangrijke overweging.

Interieur

Het interieur is toch wel een beetje het paradepaardje van de Audi A4. Het is gewoon een discipline waar de heren ingenieurs in Ingolstadt erg goed in zijn. De Audi A4 loopt al weer dik drie jaar mee, maar eerlijk is eerlijk: aan het interieur is het niet direct af te zien. Het geheel oogt erg strak en alles zit op een logische locatie. Ook al heb je nog nooit in een Audi gereden, dan heb je vrij snel je draai gevonden. De stoelen zijn prima, maar de optionele sportstoelen verdienen de voorkeur. Het enige nadeel is de ambiance aan boord: die is er niet echt. Bestel je fraai hout, leer en dergelijke, dan wordt het een stuk beter. En duurder.

Ook bij de V60 is duidelijk te zien dat de XC90 model heeft gestaan. In de V60 duurt het iets langer voordat je bekend met alles. De meeste items stuur je namelijk aan via het iPad-achtige scherm in het midden. Het werkt met een home-button en een touchscreen. Het went echter vrij snel en na een tijdje weet je niet beter. Hier is over nagedacht. Op het gebied van afwerking en kwaliteit zit het erg dicht bij elkaar. Een winnaar aanwijzen is waarschijnlijk een kwestie van smaak. De stoelen lijken wat dun gevuld, maar zitten uitstekend. Ook in de Volvo moet je de knip trekken voor extra sfeer aan boord, maar standaard is het al gezelliger en de opties zijn iets voordeliger.

Rijden

Het werd al aangehaald, de A4 is geen ‘sport-estate’. Daar is op zich niets mis mee. Dientengevolge is het wel aan te raden de sportieve ‘S-Line’ ophanging te vermijden. Daar wordt de auto alleen maar harder van, terwijl de setup verkeerd blijft voor een sportieve rijstijl. De A4 biedt wel een paar andere voordelen. Zo is de rechtuitstabiliteit magistraal, volgens onze rijtest is het een geweldige auto om hoge snelheden op de AutoBahn mee te rijden. Op bochtige wegen merk je dat de Audi A4 echt wel in staat is om hoge snelheden te halen en verregaand stabiel blijft. Tussen de regels door kun je duidelijk eruit halen dat het nooit een speelse auto is. Dat was ook absoluut niet de bedoeling. Je moet bij de accountmanager ook niet verwachten dat hij een variatie op de Macarena heeft bedacht.

Bij de Volvo zien we min of meer dezelfde benadering. Wel zijn er een paar kleine afwijkingen. De Volvo heeft geen S-tronic zoals de Audi heeft, maar een achttraps automaat van Aisin. Deze werkt iets prettiger in de omgang, als ‘comfort’-automaat. Qua prestaties blijft de Volvo ook achter. De V60 T5 is vlot, de Audi is bijna snel te noemen. De Volvo heeft zijn motor overdwars liggen, tussen de voorwielen. Dat zorgt voor een iets andere balans, maar de Volvo is zeker niet sportief. En dat is maar goed ook, het is volgens onze rijtest een uitermate prettige en comfortabele auto. Bijzonder: de V60 heeft achter een bladveerconstructie!

Conclusie

Tsja, welke van deze twee auto’s moet je nu eigenlijk kiezen? Veel zal afhangen van de persoonlijke smaak. Het is niet ondenkbaar dat men beide auto’s overweegt. Mocht het puur gaan om kopen, dan is de Volvo de uitgelezen winnaar. Maar het is een lease-vergelijking. Dit soort auto’s worden nu eenmaal veel geleased en dan zijn de verschillen erg klein. De Volvo is iets luxer, de Audi is wat sneller. Wat misschien de doorslag kan geven is de leeftijd. de Volvo is nét op de markt, de Audi zal binnen niet al te lange tijd worden gefacelift, de ‘update’ van enkele maanden geleden mag die naam niet hebben. Dus net zoals met techproducten: zorg dat je de nieuwste hebt. Maar eerlijk is eerlijk: het zijn beide topwagens om te mogen rijden van de baas.