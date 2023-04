Tesla racistisch, maar schadevergoeding van 137 miljoen dollar is ook weer bizar

Een oud-medewerker krijgt miljoenen dollars aan schadevergoeding, omdat Tesla racistisch blijkt te zijn.

De voormalig werknemer krijgt een schadevergoeding van bijna 3,2 miljoen dollar. Dat is veel (2,9 miljoen euro), maar niet zoveel geld als hij had verwacht. De gekleurde medewerker Owen Diaz had namelijk gerekend op 137 miljoen dollar. Dan is die paar miljoen maar wisselgeld!

Tesla racistisch en betaald oud-medewerker schadevergoeding

Vermoedelijk was Diaz al in zijn hoofd aan het rentenieren, want eerder was hem dit hoge bedrag namelijk beloofd. Echter, zelfs in Amerika vinden ze dergelijke bedragen te gek worden. Een rechter oordeelde vorig jaar dat het bedrag te hoog was. Diaz was het daar niet mee eens en startte een nieuwe rechtszaak.

Hij werkte overigens bij Tesla als uitzendkracht en in 2015 en 2016 kreeg hij te maken met racisme op de werkvloer in de Tesla-fabriek in Fremont. Hij kreeg continue racistische opmerkingen en scheldwoorden te horen. Nee, dat is niet de bedoeling en is niet een voorbeeld van een ‘veilige werkplek’.

Poen!

Het is Amerika of niet. En als je daar iets niet bevalt stap je naar de rechter. Een jury oordeelde in 2021 dat de ex-werknemer een bedrag zou krijgen van 6,9 miljoen dollar voor emotionele schade en 130 miljoen dollar die je als boete moet zien voor Tesla. Diaz en zijn advocatenteam waren het hier roerend mee eens, dat begrijpen we goed.

Tesla heeft natuurlijk een leger advocaten in dienst en ging in beroep. Met succes, want een rechter oordeelde anders en het bedrag werd verlaagd naar 15 miljoen dollar. Is de kous daarmee af? Neen, Diaz wilde meer poen en begon een nieuw proces. Dat pakte niet goed uit en de schadevergoeding staat nu op iets meer dan 3 miljoen dollar.

De kans is aanzienlijk dat de werknemer weer in beroep gaat om in ieder geval die 15 miljoen dollar te krijgen. De advocaat van Diaz zegt namelijk dat zijn ‘wereldbeeld voor altijd is aangetast en dat komt doordat zijn persoonlijke veiligheid in geding was’. Het is een soap ja, en soms is het beter om je knopen te tellen en genoegen te nemen met wat je wordt aangeboden. Had Diaz al veel eerder moeten dus…