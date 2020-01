Nederlandse Dakar-deelnemer zwaargewond na crash

De motorrijder overleefde zijn val ternauwernood, maar ligt in kritieke toestand.





De Dakar-rally eist zijn tol. In de eerste week viel er al een dode te betreuren en nu is er weer een slecht bericht vanuit Saoudi-Arabië. De Nederlandse coureur Edwin Straver is namelijk hard ten val gekomen met zijn motor. Hij kwam dusdanig slecht terecht dat hij gereanimeerd moest worden.

Het ongeluk gebeurde tijdens de elfde etappe, met een snelheid van zo’n 50 km/u. Straver kwam echter ongelukkig terecht en brak bij de val een van de bovenste nekwervels. Hoewel de hulp snel ter plaatse was, had de coureur al 10 minuten geen hartslag meer toen ze arriveerden. Het scheelde dus weinig of de Dakar had nog een leven geëist. De Brabander werd gereanimeerd en met een helikopter afgevoerd naar Saudi German Hospital in Riyaad. Hoewel zijn leven in eerste instantie gered is, is zijn toestand op dit moment nog kritiek.

De 48-jarige Edwin Straver is afkomstig uit Rijswijk. Hij stond tot vandaag op de 38e plaats in het motorrijdersklassement. Straver is al de vierde Nederlandse motorrijder die in deze Dakar ten val kwam. De eveneens uit Brabant afkomstige motorrijder Olaf Harmsen kwam eerder deze week al ten val en moest zijn deelname staken. Aan de Dakar-deelname van Marien Jimmink uit Kolhorn kwam eveneens abrupt een einde toen hij met zijn motor crashte. Hetzelfde geldt voor Guillaume Martens. De Nederlandse motorrijders hebben het dus zwaar te verduren gekregen in de Saoedische woestijn.

Bron: Brabants Dagblad

Foto: edwinstraver.nl