Dakar 2020: tragedie markeert eind van week 1

De Dakar heeft wederom een leven geëist.





Vorig weekend gaven we je al een voorproefje van de Dakar rally van dit jaar. Voor het eerst vindt het geesteskind van Thierry Sabine dit jaar zijn weg naar het pittoreske Saoedie Arabië. Het beloofde weer een uitputtingsslag te worden voor mens en machine zoals altijd, maar sinds de rit van gisteren heeft die term een nare bijsmaak te pakken. Motor coureur Paulo Gonçalves kwam namelijk na 276 kilometer ten val en is naar wij inmiddels weten uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen.

Gonçalves was 40 jaar oud en een ervaren rot in de rally. In 2015 haalde hij zijn beste resultaat in het eindklassement met een tweede plaats achter Marc Coma. Het is zeker niet de eerste keer dat de rally een dodelijk slachtoffer eist, zeker niet bij de motoren. Desalniettemin is het ook nu weer een tragedie, die nog wel even na zal dreunen in het rijderskwartier. Voor moteren en quads is de achtste etappe afgelast, maar uiteindelijk zal zoals het altijd gaat bij de Dakar de rally toch gewoon doorgaan. Zodoende kijken ook wij met een ietwat bezwaard gemoed naar de stand in de race na week één.

Motoren

Bij de motoren is er een potentiële sensatie in de maak. Het geval wil namelijk dat KTM al sinds 2001 ongeslagen is in de Dakar als het gaat om eindoverwinningen. Momenteel is de best geklasseerde KTM echter te vinden op de derde plaats, in handen van Toby Price. Toby won de rally vorig jaar, maar moet momenteel de Amerikaan Ricky Brabec (Hondaen Chileen Pablo Quintanilla (Husqvarna) voor zich dulden. Quintanilla beleefde vorig jaar nog een megacrash maar is dus sterk teruggekomen. Een andere favoriet ligt al uit de race: Sam Sunderland is namelijk weer eens uitgevallen. De Brit won in 2017 en werd vorig jaar derde, maar kwam bij al zijn andere deelnames niet aan de finish.

Van de zeven Nederlandse motormuizen zijn er nog drie in koers, te weten Paul Spierings, Edwin Straver en Mirjam Pol. Gerben Lieverdink rijdt nog wel rond, maar doet dat inmiddels buiten mededinging. Voor Guillaume Martens, Olaf Harmsen en Martien Jimmink is het feest voorbij.

Auto’s

Bij de auto’s gaat de strijd zoals verwacht tussen MINI en Toyota. Enigszins verrassend gaat de MINI van Carlos Sainz senior aan de leiding. De Spanjaard wordt vlak op de hielen gezeten door Toyota’s Nasser Al-Attiyah die op exact tien minuten achterstand staat. Veteraan Stéphane Peterhansel staat derde in zijn MINI op een kleine twintig minuten. Daarachter loopt het verschil al op naar drie kwartier.

Bernhard ten Brinke zal normaal gesproken dus wederom de race niet winnen. Hij is wel de beste Nederlander op een voorlopig zevende plaats, met een achterstand van een uur en een kwartier. Tevens houdt Bernhard zijn illustere teamgenoot Fernando Alonso achter zich, met name doordat de Spanjaard veel tijd verloor in de tweede etappe. ‘Nando heeft na enig wijfelen inmiddels al aangegeven dat hij er gebrand op is nog een keer terug te keren om het beter te doen. Het goede nieuws voor Nederland is verder dat alle Nederlandse starters nog van de partij zijn.

Trucks

Met zoveel Nederlandse deelnemers in het truckersgilde hadden we natuurlijk goede hoop dat een van hen mee kon doen om de zege. Helaas lijkt dat voorlopig niet het geval, want KAMAZ leidt soeverein op de plekken één en twee, gevolgd door een MAZ. Dat is dus weinig mazzel voor de rest.

Beste Nederlandse inzending is een van de trucks van Team de Rooy met achter het stuur Janus van Kasteren. Dit team staat op een voorlopige zevende plaats, maar heeft al ruim twee uur achterstand op de leider in de wedstrijd. Vick Versteijnen, Gerrit Zuurmond en Pascal de Baar zijn met hun vrachtbakken uitgevallen.

SSV’s

De Quads slaan we even over, want in dat klassement doen ‘wij’ toch niet mee #oranjebril. Bij de SSV’s hebben we wel een ijzer in het vuur in de vorm van Jurgen van Goorbergh en Kees Koolen. Dit olijke tweetal staat nu zestiende in de race.