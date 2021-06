Tesla-rijder snapt rotonde niet, eindigt in greppel - Autoblog.nl

Het is de bedoeling dat je bij een rotonde eromheen gaat en niet rechtdoor. Deze rotonde was voor de Tesla-rijder in Berkel en Rodenrijs te moeilijk.

Een tweebaans rotonde is voor sommige automobilisten een uitdaging. In dit geval bedacht de bestuurder van de Tesla Model X er een derde rijbaan bij. Deze rijbaan begaf zich dwars door de rotonde heen. Een interessante aanpak met een minder succesvol resultaat. De elektrische auto eindigde in een naastgelegen greppel.

Tesla crash in Berkel en Rodenrijs

Het ongeval met de Tesla gebeurde gisteravond omstreeks 20:10 op de N471 in Berkel en Rodenrijs. De bestuurder ging bij de rotonde rechtdoor en kwam even verderop met een klap in de greppel terecht. Een berger moest eraan te pas komen om de auto uit de berm te halen. Vervolgens werd de Tesla afgesleept. De automobilist schijnt in slaap te zijn gevallen tijdens het rijden.

De schade aan de elektrische auto is behoorlijk. Naast een overleden voorbumper, heeft ook de ophanging van de Model X een flinke klap gehad. Het negatieve camber van het linkervoorwiel ziet er in elk geval een tikkeltje overdreven uit.

Een Tesla is uitgerust met camera’s, dus achteraf kan er wellicht nog bekeken worden hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren. Een onderzoek is ingesteld. Naast schade aan de Tesla Model X, zijn ook diverse verkeersborden bij het ongeval in Berkel en Rodenrijs geramd.

Fotocredit: AS Media