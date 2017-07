Autoblog advies: sensatieknaller met ruimte voor een baby (€25k)

Ga heen en vermenigvuldigd u! Maar kun je dan nog wel een leuke auto rijden?

Het is een beetje het bekende verhaal. Als autoliefhebber droom je jarenlang van een écht leuke auto. Eentje die daadwerkelijk een glimlach teweeg brengt. Maar ja, je bent jong en nog niet in de financiële positie om die sportwagen voor de deur te zetten. Vervolgens begint je betere helft aan te dringen en voordat je het weet zit je in een huis vol luiers. Goed voor elkaar.

Autoblog-lezer Yann zit precies op dat punt. Op dit moment heeft een Porsche Boxster S (986). Een geweldige auto, maar je bent beperkt met de hoeveelheid personen die je kan meenemen. Uiteraard is het mogelijk om de broedmachine (@Wouter ™) thuis te laten, maar dan zul je zelf alle luiers mogen verwisselen. Ook niet de oplossing. Yann rijdt zakelijk een BMW 320d, maar wil er graag een iets praktischere sportieve auto naast. Het liefst met zes cilinders en een handbak. Hij zit zelf aan diverse Duitse auto’s te denken. Evergreens als de Porsche 911 (996), BMW M3 (E46) en Audi RS4 (B5) zijn praktische alternatieven. Maar zijn dat goede adviezen? En is er niet meer te krijgen?

Om een idee te krijgen van de wensen van Yann, de inmiddels beroemde tabel:

Huidige /vorige auto's: Ford Transit Connect Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €25.000 Jaarkilometrage: Max 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Kleine op komst Gezinssamenstelling: 2 en nummer 3 is onderweg Voorkeursmerken /modellen: Alles met beleving maar wel kwaliteit No-go modellen / merken: Geen, ben benieuwd waar jullie mee komen

Om te beginnen met de keuzes die je zelf al aanbrengt. De Porsche 911 (996) is een logische stap opwaarts ten opzichte van een Boxster 986. Alles zal zeer vertrouwd aanvoelen, voor een groot deel (de voorste helft) zijn ze bijna identiek. Je zal bekend zijn met alle IMS, EMS-issues en de PTSS die je daarvan krijgt. Check even dit aankoopadvies. Als het allemaal goed werkt, is er niets dat in de buurt komt voor het budget. Het is een complete en bruikbare sportwagen. Is de auto heel erg praktisch? Neen. Die twee zitjes achterin zijn minuscuul en vergeet niet dat er naast een kleine ook een hoop toebehoren mee moeten.

Een logisch alternatief is de BMW M3. De E46 is aanzienlijk praktischer dan een 911. Ook stelt de auto op dynamisch gebied absoluut niet teleur. Het is een fantastische rijdersauto. Die motor is een juweeltje. Maar net als met de 911 zijn ze niet vrij van gebreken en vind je in het gestelde budget niet de mooiste exemplaren. De prijzen voor de krenten uit de pap zijn behoorlijk hoog.

Dat geldt ook eigenlijk voor je derde alternatief. Een RS4 Avant in het budget vinden is erg lastig. Hoge kilometerstanden, onduidelijke historie of een hooguit redelijke staat zul je mee moeten leren leven. De Cosworth getunede V6 maakt de auto belachelijk snel. Maar dat is wel een beetje het enige qua ‘beleving’. In basis is het gewoon een A4: capabel en comfortabel, maar niet spannend. Het is een stationwagon, dus behoorlijk praktisch, alhoewel de (been)ruimte op de achterbank schandalig krap is.

Het zijn geen slechte keuzes, maar in het budget heb je bij alledrie te maken met het feit dat er concessies gedaan moeten worden. Of je moet geluk hebben dat een particulier zijn auto te koop zet en niet precies de waarde kan inschatten. Daarom naast bovenstaand trio de adviezen:

Mercedes-Benz C55 AMG (W203)

€23.950

2006

75.000 km

Deze auto past eigenlijk perfect in het rijtje. Het is snel, Duits en er zit een achterbank in. In het begin van de carrière had de W203 een 3.2 V6 onder de kap (of zelfs een heuse diesel!). Maar aan het einde van de levenscyclus werd de 5.4 V8 geleverd. Dit M113 blok is een klassieke AMG motor. Veel vermogen, nog meer koppel en een volvet grommend geluid. Het is niet de rijdersauto die de M3 en 911 wel zijn, maar de balans is vele malen beter dan in de RS4. Nog een voordeel is dat je heel ordentelijke exemplaren kunt vinden in het budget. Dit is typisch zo’n auto die je meer en meer gaat waarderen naarmate je er langer in rijdt. Geïnteresseerd? De aandachtspunten vind je hier.

Renault Mégane Renault Sport 265 Cup

€20.900

2013

35.000 km

We begrijpen dat je een zescilinder wilde en dat heeft deze Renault niet. Maar de wens was ook dat de auto beleving biedt. Wel, dat is bij de Mégane Renault Sport overvloedig aanwezig. De motor is uitstekend, maar niet de hoofdattractie. Dat is namelijk het fabelachtige chassis. Het is niet voor niets de favoriet Hot Hatch voor velen. Met deze auto kun je prima aan een trackday deelnemen zonder uit de toon te vallen. Sterker nog, hij is er voor gebouwd. Maar het is ook een praktische hatchback met ISOFIX aansluiting en zowaar een bruikbare bagageruimte. De Megane RS is zo’n auto die je gereden moet hebben om te realiseren hoe knap het is dat de heren van Renault Sport deze rij-eigenschappen uit een reguliere hatchback hebben weten te ontrekken. Het aankoopadvies kun je hier bekijken.

Opel Insignia Sports Tourer OPC 4×4

€22.950

2010

115.000 km

Aangezien je in de markt was voor een RS4, is een dikke stationwagon ook een optie. Een Audi S4 Avant of BMW 335i Touring is dan ook mogelijk. Heel goede auto’s, maar ook een beetje saai. De Opel Insignia OPC (rijtest) kun je onmogelijk saai noemen. Het uiterlijk is nog steeds fris en fruitig. Dankzij de OPC behandeling is het zowaar een dikke auto. Zowel van buiten als van binnen. De 2.8 V6 Biturbo is een fijne metgezel. Met 325 pk zul je niet snel te kort komen, alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat de auto niet wezenlijk sneller aanvoelt dan een 335i of S4. Als we kijken naar beleving is dit minst spannende in het lijstje, maar als het gaat om praktisch gemak is het een winnaar. Je hebt veel waar je voor geld: ze zijn zonder uitzondering compleet uitgerust en nog relatief jong. @Wouter vertelt je graag waar je allemaal op moet letten bij aanschaf van een Insignia in deze video.

Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR

€23.000

2006

95.000 km

Voor deze Mitsubishi Lancer Evolution IX geldt eigenlijk hetzelfde als voor de Renault. Ja, slechts vier cilinders. Maar wel 4 hele potente cilinders. De 4G63-motor leverde in EU-spec slechts 280 pk, maar dat kan met gemak getild worden naar een hoger getal (vaak is dat al gedaan). Het interieur is een beetje hopeloos, maar wel praktisch. Ook moet het uiterlijk je ding zijn. Maar zet je je daar overheen, dan heb je een van de meest sensationele auto’s met achterbank uit zijn tijd. Qua rijden sterk te prefereren boven de latere Evo X. De betrouwbaarheid staat op een zeldzaam hoog niveau. De motor is erg robuust en als de auto origineel is en dealer-onderhouden kun je nog heel lang plezier beleven aan deze auto.

BMW 135i Coupe (E82)

€21.750

2007

120.000 km

Gelukkig weet BMW ons te verrassen met leuke varianten van hun huis-, tuin- en keukenmodellen. Omdat de basis-layout van een BMW uitstekend is, zijn de sportieve versies nog leuker. Neem de 135i Coupe. Een relatief compact coupeetje, maar wel met een twin-turbo zes-in-lijn met meer dan 300 pk én achterwielaandrijving. Veel exemplaren zijn licht getuned (zowel optisch als technisch). Dat hoeft niet direct afkeur te zijn, maar check of het allemaal zorgvuldig is uitgevoerd. Mocht de auto iets te klein zijn, dan is een 335i Coupé een uitstekend alternatief. Is ook goed te vinden in het budget. In het aankoopadvies kun je zien waar je op moet letten bij aanschaf.

Ford Mustang GT Coupé

€23.500

2009

155.000 km

Prestaties, beleving en praktische bruikbaarheid. Dan kom je uit op een Ford. Deze Mustang bijvoorbeeld. De 4.6 V8 is een brute beul. De snelheid staat niet in verhouding met het gebrul van de motor, maar dat is juist beleving. Er zijn exemplaren te vinden in het budget van de facelift en die auto’s zijn sterk aan te raden. Verfijnd zal een Mustang nooit zijn, maar het is nu acceptabeler. Daar staat tegenover dat de achterbank behoorlijk ruim en toegankelijk is en de kofferbak daadwerkelijk iets voorstelt. Kijk er alleen naar: je hebt dan gewoon een Mustang GT voor de deur staan! Dat gaat nooit vervelen. Motor, bak en aandrijflijn zijn behoorlijk sterk. De aandachtspunten zijn vooral details. Die worden behandeld in dit aankoopadvies.

Porsche 928 GT

€21.900 (Dld.)

1989

165.000 km

Dit is een bijna Yolo. We hebben het immers over een auto van bijna 30 jaar oud. Een peperdure, technologisch geavanceerde auto van bijna 30 jaar oud. Dus waarom een Porsche 928 adviseren? Omdat het verdomd goede auto’s zijn. Het zijn ware Gran Turismo’s. In de ‘GT’-uitvoering een behoorlijk sportieve zelfs. Deze was alleen leverbaar met de (dogleg) handbak. Ook kreeg je de 330 pk versie van de 32-kleps 5-liter V8 die glorieus klinkt. De 928 voelt iets ouderwetser aan dan een 996, maar je hebt nergens het idee dat er bezuinigd is op de ontwikkeling. Alles voelt zwaar en degelijk aan. Het is ook een echte mannenauto: de koppeling en handbak laten zich met kracht bedienen. Nog een reden om een 928 te kiezen: ein-de-lijk gaan de prijzen omhoog. Reden om het niet te doen: het onderhoud is duur. De Porsche dealer weet waarschijnlijk niet waar die moet beginnen. Gelukkig zijn er veel specialisten. In het budget is een GT trouwens lastig te vinden, de vrijwel identieke S4 is dan een goede optie.

YOLO: TVR Cerbera Speed Six

€19.500

1999

37.500 km

Zitten we te zeveren over de vermeende betrouwbaarheid van een 996 of M3, komen we hiermee aanzetten. De TVR Cerbera is hopeloze auto die 20% van zijn ontwikkeling gemist heeft. Dat moesten de klanten zelf maar uitzoeken. Gelukkig is er een kleine, maar fervente schare liefhebbers die de foutjes eruit heeft weten te halen. Desalniettemin blijft het een enorme gok. Maar als alles heel is, biedt deze auto enorm veel beleving. De AJP Speed Six motor is een waar pareltje. Hij stuwt de vederlichte auto in no-time naar hoogst illegale snelheden. Qua handling is de zescilinder de beste keuze: zeer uitgebalanceerd. Voordeel is dat de auto relatief praktisch is. De ruimte is niet onaardig en je hebt een kofferbak met iets van inhoud. Trek je de daarvan de bekleding weg, zul je een schunnige schets aantreffen, gemaakt door een van de fabrieksmedewerkers. Dat is nou karakter. Karakter is ook het feit dat je in de stromende regen stil staat op de vluchtstrook, zoekend naar een praatpaal en een krijsende baby op de achtergrond. Vandaar YOLO.

