Subaru pakt indrukwekkend Ring-record met WRX STI

De Jap deed een rondje in minder dan zeven minuten.

Subaru heeft bekendgemaakt dat hun speciale WRX STI de snelste vierdeurs sedan op de Nordschleife is. Het blauwe monster wist de baan in een recordtijd van 6:57,5 minuten af te leggen. Let wel: het gaat hier niet om een productievariant die je bij de Subaru-dealer kunt kopen. De Japanners hebben allerlei aanpassingen moeten doen om de STI sneller te maken.

De WRX STI Type RA NBR Special werd ontwikkeld om records te rijden. Ze deden het al op de Isle of Man (video) en op Goodwood. Als een soort checklist was het nu de beurt aan de Nürburgring. En met succes. De door Prodrive ontwikkelde Subaru was ook op de ‘Ring goed voor een record.

In de basis is de racer een reguliere WRX STI. Door de nodige aanpassingen kun je echter niet meer spreken van een straatauto. Er werd een rolkooi geïnstalleerd en de auto werd sterker en stijver gemaakt. Daarnaast zijn er op motorisch gebied de nodige aanpassingen gedaan. Het resultaat is een WRX STI met 600 pk. Qua aerodynamica is de STI tevens op een aantal punten aangepast. De auto stond nog afgesteld voor een rondje op het stratencircuit op het eiland Man. Subaru komt op een later moment met een video van het recordrondje op de Nordschleife.