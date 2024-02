De duurste auto die je in 1992 kon kopen

Even graven in het geheugen, welke auto dat zou zijn?

Ik had hem op mijn kerstverlanglijstje staan. Maar ook ik had even niet helder voor de geest dat dit gewoon de duurste auto was die je in 1992 nieuw kon kopen. Een Schuppan 962 CR. Meer dan een paar woorden en een enkele foto in Classic & Sports Cars had ik niet nodig om hem destijds voor altijd in het geheugen op te slaan.

Die oude Group C vibe met een straaljagerachtige bolle centrale cockpit die je ook nog terugziet in een Jaguar XJR-15 en een Pagani Zonda maar ook bijvoorbeeld een Isdera Commendatore 112i, ik hou er van.

8 Zijn er gemaakt waarvan er nog 7 over zijn gebleven. Circa 1,5 miljoen dollar moest het destijds kosten. Onze favoriere internationale autodealer, Simon Kidston had er eentje tot zijn beschikking en vroeg Richard Meaden (bekend van EVO magazine en zijn afkeer van internet) om hem op Anglesey Circuit maar ook op de weg aan de tand te voelen.

Met een strikte km (miles) limiet levert dat briljante beelden op om straks mee het weekend in te gaan. Cheers!

Check de video: Simon Kidston Youtube