Porsche overspeelt hand met F1-plannen

Typisch Duits: hoog van de toren blazen, alles over willen nemen en met lege handen naar huis keren.

Vanaf 2026 is het Formule 1-seizoen extra interessant voor nieuwe teams. De kosten om deel te nemen zijn lager, terwijl onder de Liberty Media-groep de sport populairder wordt. Met name in Amerika slaat de sport nu eindelijk wel aan. Meer exposure en minder kosten. Dat is voor veel fabrikanten aantrekkelijk.

Mede daardoor heeft Audi besloten samen te gaan werken met Sauber vanaf 2026. Ford keert ook terug als partner van Red Bul Racing. En Porsche? Nou, Porsche overspeelt zijn hand en lijkt de boot te gaan missen. Volgens The Race gaat het voor 2026 niet meer lukken.

Porsche overspeelt eigen hand

Wat er aan de hand is: Porsche wilde eigenlijk te veel. Voor lange tijd leek het erop dat het Zuid-Duitse sportwagenmerk met Red Bull ging samenwerken. Het probleem was dat Porsche meer dan 51% van de aandelen wilden om zo controle over het team te hebben. Horner, Newey, Marko en Red Bull hadden daar geen oren naar en boden maximaal 49%. Daaropvolgend mislukte de deal.

McLaren MP4/1E met Porsche turbomotor: zeer succesvol

Ook bij McLaren liep het spaak. Dat was uiteraard te verwachten. McLaren verkoopt sportauto’s en de F1 is daarin een belangrijke schakel. No way dat ze dat op gaan geven aan een concurrent. Bij McLaren had men kennelijk wel oren naar een samenwerking of interesse voor Porsche-motoren, maar daar zou het dan bij blijven. Niet voldoende voor de Duitsers.

De Footwork FA12 uit 1991 met Porsche V12-motor. Zeldzaam onsuccesvol.

Maar nu overspeelt Porsche zijn hand. Er zijn dus hoogstwaarschijnlijk geen gegadigden waar Porsche mee wil samenwerking. Ferrari blijft Ferrari en Mercedes blijft Mercedes. Red Bull en AlphaTauri wordt Ford. Sauber gaat met Audi samenwerken. Aston Martin lijkt vooralsnog Mercedes trouw te blijven en Alpine is de enige met Renault-motoren.

Hypercars

Naar verluidt likt Porsche zijn wonden en gaan ze zich concentreren op hun huidige autosportactiviteiten. Denk aan de Formule E waarin ze actief zijn en natuurlijk de Le Mans Hypercarklasse met de nieuwe Porsche 963:

Porsche 953 Hypercar

De kans dat Porsche later instapt, is erg klein. Volkswagen CEO Herbert Dies zei -nog voor zijn congé – dat het moment dat je instapt cruciaal is. Je moet enkele jaren voor de regelwijzigingen met een topteam meedraaien, anders loopt je constant achter de feiten aan. Als Porsche gaat meedoen, verwachten ze minimaal te winnen, uiteraard.

Meer lezen?