Autoblog advies: representatieve reisauto voor 7 mille - Autoblog.nl

Als je op zoekt bent naar een ruime, representatieve reisauto voor niet al te veel geld, wat zijn dan de opties? We gingen het uitzoeken!

In de rubriek Autoblog advies zijn we helaas niet zo vrij dat we alles kunnen aanraden wat wij maar willen. In heel veel gevallen zijn er bepaalde restricties van de aanvrager. Denk aan budget, maximum kilometers of gek genoeg: land van herkomst. Dat viel Autoblog lezer Luca ook al op. Bij zijn aanvraag zit namelijk meteen de opmerking: “ik ben benieuwd wat jullie aanbevelen naast de gebruikelijke Audi’s, BMW’s en Mercedessen.”

Reisauto

Dat komt uiteraard doordat mensen de aanvraag dusdanig construeren dat het de enige mogelijkheid is. Als het Duits én premium moet zijn, dan zijn dat vaak de opties. Zo ook bij de aanvraag van Luca, die zoekt bij voorkeur een Duitse auto. Hij heeft nu een Aygo, maar is onlangs een eigen bedrijf gestart. Daarvoor wil hij een representatieve auto die net eventjes iets volwassener is. Zelf zit Luca te denken aan een BMW E91 met zescilinder.

Qua eisen is Luca duidelijk: hij wilt er een Apple CarPlay/Android Auto unit in kunnen plaatsen. Nu is dat bijna een apart artikel, daar elke oplossing per model anders is. Een stelregel die we kunnen meegeven: hoe populairder de occasion, hoe meer after-market oplossingen er zijn. Houd er wel rekening mee dat het bijna nooit op fabrieksniveau is.

De wensen en eisen voor de representatieve reisauto van Luca in de tabel der tabellen:

Huidige auto, vorige auto’s: Huidig: Aygo (2008). Daarvoor Clio (2013, diesel, lease), Clio (2004, privé) Koop / Lease: Koop Zakelijk / privé Beide Budget: 7.000 euro Jaarkilometrage 20.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf andere auto Zoek een comfortabelere auto Voorkeursmodellen Duits, Japans. Overweeg een E91 320i of 325i (N52 of N46 blok). No-go Franse auto’s

BMW 325ix Touring (E91)

€ 7.250

2007

220.000 km

Ah, de BMW E91. De benchmark als het gaat om een representatieve resiauto? Ja, toevallig heeft ondergetekende daar voldoende ervaring mee. Je kan twee kanten op. Als het een 325i moet zijn, dan zit je vast aan een ouder exemplaar met flink wat ervaring. We hebben het dan over meer dan twee ton op de klok en auto’s van meer dan 13 jaar oud. Dat hoeft op zich niet slecht te zijn, maar het is moeilijk om daar een ‘mooi’ exemplaar tussen te vinden. Gek genoeg waren de mooiste exemplaren vierwielaangedreven X-Drives.

Check het onderhoud minutieus bij deze 3 Serie. Daar wordt vaak op bespaard vanwege een logische reden: dat is relatief prijzig. Voordeel: de E90 (aankoopadvies) is een heel populaire auto, dus. Betreft Apple CarPlay en Android Auto. Er zijn diverse oplossingen voor. In sommige gevallen werkt het uitstekend, in sommige gevallen wat minder. Het is bijna altijd een compromis. Daarom raden we ten zeerste aan om de ‘must’ te laten vallen. Met een goede Brodit-houder en deugdelijke smartphone heb je een veel betere interface, navigatiesysteem en unit dan met de meeste systemen.

Ford Mondeo 2.0 16v Ghia

€ 6.895

2009

110.000 km

De beste keuze die je kunt maken in de zoektocht naar een representatieve reisauto is de Ford Mondeo. Het is namelijk een enorm goede auto die eigenlijk geen steken laat vallen. De Mondeo is bijzonder ruim, het interieur is verzorgd en de standaarduitrusting in zo’n Ghia is uitstekend. De wegligging is top met als pluspunt een fijne stuurinstallatie. De motor is niet zeer bijzonder, maar trekt op zich lekker door in de toeren. Voor de aandachtspunten, check dit Mondeo aankoopadvies.

Echt snel is deze Mondeo niet, daarvoor moet je de (duurdere) 2.5T zoeken. Als totaalpakket is er gewoon heel erg weinig op aan te merken. En de huidige generatie (die geen opvolger krijgt) lijkt er vrij veel op, dus je hebt niet het idee in een zwaar verouderde auto te rijden. In het budget zijn ze goed te vinden, ook met kilometerstanden rond de ton. Hier kun je nog héél erg lang plezier van hebben.

Opel Insignia 1.8 Edition (A)

€ 6.945

2009

125.000 km

Wat voor de Ford Mondeo geldt, geldt eigenlijk ook voor de Opel Insignia. Toch zijn er wel wat verschillen. Het uiterlijk van de Insignia droogt erg goed op: het is nog altijd een fris model om te zien. De sportieve inborst van de Mondeo is niet aanwezig. Niet dat je geen klaverblad kunt nemen, maar de Insignia is meer een vriendelijke lobbes, een echte representatieve reisauto. Het interieur is wel iets hoogwaardiger met een setje puike zetels en een goede zitpositie.

De Insignia voelt wat zwaarder aan en is dat ook. Je krijgt er gelukkig wel een enorm ruime auto voor terug. De motor is een 140 pk sterke 1.8, niet echt bijzonder. De fijnste motor is de 2.0T met 220 pk (een Saab blok), maar is in het budget alleen te vinden met hoge kilometerstanden. Dus eigenlijk is de auto als representatieve reisauto beter geschikt dan de Mondeo, zij het nipt. Check wel even goed het Insignia aankoopadvies.

Mazda 6 Sport 2.0 Active (GH)

€ 7.000

2008

120.000 km

Waar de Insignia gemoedelijker is dan de Mondeo, is de Mazda 6 juist wat sportiever. De Mazda 6 doet wel wat denken aan de Mondeo, voornamelijk omdat de auto’s wat techniek met elkaar delen. Wel is de Mazda een half maatje kleiner. Qua lengte scheelt het niet veel, maar de wielbasis is 13 centimeter kleiner, dan die van de Mondeo. Op zich kom je niets te kort in de Mazda 6 qua ruimte, de Mondeo is gewoon enorm groot.

De 2.0 is gelijk aan die van de Ford (eigenlijk andersom) en ook hier adequaat, maar niet bijzonder. De Mazda 6 is de meest sportieve auto in dit lijstje. Het onderstel is echt behoorlijk straf afgestemd. Hier valt ook niet veel meer aan te verbeteren zonder dat het oncomfortabel wordt. Bekijk hier het Mazda 6 aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Alfa Romeo 159 Sportwagon Elegante 1.8 (939)

€ 6.950

2009

125.000 km

Een Brera is inderdaad wat krap. Maar waarom niet een Alfa Romeo 159? Een slimme Marketingmanager zou het tegenwoordige een Brera Spaceback Speciale noemen, of zo. Ga voor een zo laat mogelijk exemplaar, (niet dat we onze eigen adviezen opvolgen). Die zitten een stuk beter in elkaar en rijden prettiger. Check even het subframe vóór plus de dorpels: die kunnen snel wegrotten. Die subframes zijn nog wel te krijgen, de dorpels zijn lastiger. Met een laat exemplaar zul je daar minder last van hebben. Voor meer punten, check hier ons 159 aankoopadvies.

Voordeel van deze Alfa: je kan een dubbel-din navigatie-unit plaatsen. De 1.8 motor is niets bijzonders, maar aanzienlijk betrouwbaarder dan de vlottere 1.9 en 2.2 JTS motoren. Check wel even of de auto goed schakelt en koppelt, vaak is de bak al gereviseerd en is er een nieuwe koppeling gemonteerd. Qua rijden is de auto onovertroffen, zeker na enkele eenvoudige modificaties. De wegligging is zeer goed, zonder oncomfortabel te worden. Daarnaast is het altijd nog een plaatje om te zien.

Volvo V50 1.8 Advantage

€ 6.740

2009

145.000 km

Het is echt te gek voor woorden hoe de hersenpan van een mens functioneert. Bij het horen van de term representatieve reisauto denken we onwillekeurig aan een Volvo. Maar dat blijkt vrij lastig. Het is lastiger om een goede Volvo V50 te vinden in het budget dan een Ford Mondeo. Dit terwijl de V50 in alle opzichten de mindere is. De V50 staat op een Focus platform is een aanzienlijk kleiner en krapper. De 1.8 motor is niet slecht, maar heeft niet veel karakter (of kracht). Ook moet je maar hopen dat je een compleet exemplaar tegenkomt, want de Kinetic is niet al te luxe uitgevoerd. Kortom, een betje lastige propositie.

Het interieur is zeker fraai en ook het uiterlijk is nog salonfähig, maar voor het geld kun je betere dingen krijgen. Ook in verband met Apple CarPlay is het geen topper. Maar hey: je hebt wel een premium logo op de neus staan, da’s dan wel héél representatief. Het klinkt raar, maar als je de ‘betrouwbare’ Volvo wenst, ga voor een oudere generatie S60 of V70, getuige het V50 aankoopadvies.

YOLO: Renault Laguna GT 2.0 Turbo (X91)

€ 6.999

2008

125.000 km

We noemen het een Yolo, omdat het de Laguna in de no-go area stond. Het is namelijk een Franse auto. Het is een opvallend fenomeen, dat men graag liever een Duitse auto heeft in plaats van een Franse. Vaak vanwege de vermeende betrouwbaarheid. Welnu, dat is een onterecht vooroordeel. Deze generatie Laguna is namelijk heel ordentelijk. De lijst met aandachtspunten in het AB-advies is vrij kort.

Daarbij zijn Franse auto’s vaak behoorlijk goed tegen roest bestand (in tegenstelling tot de Fords, Mazda’s en Volvo’s in dit lijstje). Omdat iedereen Duits wil rijden, kun je een leuke Laguna op de kop tikken: een heuse GT met 2.0 turbo motor met meer dan 200 pk. Het exterieur-design van de Renault is niet veel soeps, maar het interieur is verzorgd. Kortom, een prima representatieve reisauto en heel veel waar voor je geld.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto.