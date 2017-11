Is er iemand die milieuzones snapt?

Nou?

Uit een recent onderzoek van Finnik blijkt dat een aardig deel van hun gebruikers geen idee heeft hoe die milieuzones nu precies in elkaar steken. De kentekenbank legde ze eerder dit jaar een lijst met vragen voor, waaruit blijkt dat de regelgeving rondom de zones voor ongeveer 80 procent van de ondervraagden* te onduidelijk is. Met name de confusie over welke auto nu precies waar mag rijden is voor velen een enorm struikelblok.

Het probleem hangt al jaren in de lucht. Naast steden als Utrecht, Rotterdam en nog recentelijker zelfs Harderwijk is het ook in het buitenland raak. Wie even een dagje naar Antwerpen wil, kan mooi een dagpas aanschaffen; anders kom je simpelweg de stad niet in. Maar ook in dat andere aangrenzende land beginnen ze het een en ander aan te passen, om maar extra auto’s te weren. Naast het gemeut met de tolwegen zijn ook daar genoeg mileuzones in aantocht.

Volgens Finnik geldt voor Antwerpen dat 14 procent van ons wagenpark, zo’n 1,2 miljoen auto’s, alleen met zo’n dagpas de stad in mogen. Voor Duitse steden als Stuttgart en München, waar de regels voorlopig nog niet van kracht zijn, zijn de criteria nog heftiger. Mocht het plan ingevoerd worden, dan wordt niet minder dan 32 procent van het Nederlandse wagenpark geweerd. Dit vertaalt zich in zo’n 2,7 miljoen auto’s.

Uit diezelfde studie blijkt dat wederom 80 procent vindt dat er duidelijke regelgeving vanuit de EU moet komen, om de boel voor iedere stad gelijk te trekken. De vraag is echter waar de grenzen dan precies moeten komen te liggen. Hoe gaan we voor een volledig werelddeel beslissen welke auto’s de steden wel en niet in mogen? Persoonlijk vind ik het dan ook niet zo gek dat landen en steden dit zelf willen beslissen. Dat het voor onduidelijkheid zorgt is logisch, maar dat een stad als Parijs hogere eisen stelt dan een havenstad in het oosten kun je ze niet verwijten.

De situatie is overal immers anders. Dat het voor de automobilisten een stuk makkelijker is als het overal hetzelfde wordt bekeken, staat daar los van. Om alles over een kam te scheren, puur om de automobilisten tegemoet te komen lijkt in mijn ogen enigszins onzinnig. Maar ja, dat ben ik.

*Het is niet onbelangrijk om te vermelden dat er slechts 700 mensen reageerden op het onderzoek. Hoewel de uitslag volgens ons niet bijzonder veel zal verschillen van de werkelijkheid, kunnen we nog een aantal vraagtekens plaatsen bij het aantal ondervraagden.

Foto credit: twee lekkere klassiekers door @maurice16