Nederlandse Lamborghini Huracan maait opnieuw verkeersbord neer

Deze Nederlandse Lamborghini Huracan haat echt verkeersborden met passie en maait er nu opnieuw een neer.

Als wij voor elke keer dat deze Lamborghini Huracan een verkeersbord heeft ongemaaid een stuivertje zouden krijgen hadden we nu twee stuivers. Niet veel geld, maar het is toch opvallend dat het twee keer gebeurd is. Dat is eigenlijk de samenvatting van dit bericht.

Want jawel, aan het eind van deze laatste ochtend van 2023 heeft een Lamborghini Hurcan Spyder een blauw verkeersbord omgemaaid in Ijsselstein. De plek met meer ij’s dan een ijspaleis werd opgeschrikt door de crashende stier op de N210 richting Den Bosch. Zoals men bij wegmisbruikers zou zeggen bij hectometerpaal 48.4. Onze eigen @machielvdd heeft altijd scherp op het oog welke exoten er in Nederland op elk gegeven moment rondrijden. Zodoende kwam hem dit tafereel bekend voor.

Het blijkt inderdaad dat de beste een geheugen als een olifant heeft. Want in de krochten van Twit…X, kwamen we onderstaande post tegen uit 2019. Destijds maaide de Huracan LP580-2 Spyder een bordje om dat ons allen dwingt 60 te rijden. Met een fors gehavende neus tot gevolg.

Zondagavond was deze #Lamborghini Huracan betrokken bij een aanrijding op de #LangeKruisweg in #Maasdijk. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De (gehuurde) auto liep wel veel schade op. pic.twitter.com/5zQACCL9Tk — Regio15.nl (@regio15) October 14, 2019

De in de tussentijd kennelijk opgeknapte Lambo, mag nu opnieuw naar de bodyshop. De schade aan het plaatwerk líjkt nu wat minder heftig te zijn dan de vorige keer. Maar als je goed kijkt, zie je dat onder andere de vooruit verbrijzeld is rechtsboven. Vermoedelijk heeft het plaatwerk daar ook een forse tik gehad.

De oorzaak is niet bekend. Maar ja, deze witte Lambo met rode hoed is er aan de voorbumper te zien eentje met premium RWD. Dat is natuurlijk normaal veel leuker dan de AWD versie. Maar ja, je moet er wel een beetje mee oppassen, zeker als het koud en nat is.

Enfin, wellicht heeft de ongedeerde eigenaar een bord voor de kop. Maar mocht hij (m/v/i) nu voor drie keer is scheepsrecht willen gaan, welk bord mag hij dan van jou wegmaaien? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Michiel van Beers