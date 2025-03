Nederlandse leaserijders willen een EV, of toch niet?

Leaserijders die nog niet elektrisch rijden, worden ”onwetend” genoemd, maar is dit wel terecht?

”Leaserijders tevreden over elektrische auto”, kopt de Vereniging van Nederlandse autoleasebedrijven (VNA) boven het onderzoek dat de branchevereniging liet uitvoeren door VMS Insight. Hosanna, hosanna: het komt toch allemaal goed met de EV-transitie en wel door de leaserijder. Maar klopt dit wel? De vraag stellen is hem al deels beantwoorden, nietwaar?

Voor het experiment werden 1.028 leaserijders ondervraagd. 36 procent hiervan rijdt een leaseauto van de zaak, de overige 64 procent maakt gebruik van private lease. Hoeveel leaserijders per groep elektrisch rijden, wordt niet benoemd. Bij elkaar opgeteld, zou 21 procent van de ondervraagden een elektrische leaseauto hebben. Dat zijn er afgerond 216. Dat zijn er afgerond 216. Geen gigantische steekproef, maar vooruit.

Vinden leaserijders een benzineauto of een EV fijner?

Van deze groep leaserijders vindt 22 procent het niet fijner om in een EV te rijden dan in een auto met een verbrandingsmotor. Je zou dus kunnen concluderen dat zij bij hun volgende auto teruggaan naar een benzine of diesel. 9 procent weet niet wat voor auto ze prettiger vinden.

De overige 69 procent vindt het prettiger om in een elektrische auto te rijden dan in een benzineauto. Dat zijn 149 leaserijders van de in totaal 1.028 ondervraagden. Druk je dat dan weer in procenten uit, kom je uit op net geen 15 procent van de leaserijders uit dit onderzoek.

Wat vinden niet-EV-leaserijders van een EV?

Ook leaserijders met een benzine-, diesel- of hybride auto kregen deze vraag. De grootste groep (53 procent) weet niet wat ze fijner vinden. Dat maakt het lastig om een conclusie te trekken. 35 procent vindt een benzineauto prettiger en 12 procent vindt het rijden in een EV prettiger.

Tel je alles bij elkaar op, dan weet de meerderheid niet wat voor type aandrijving ze het prettigst vinden. Deze groep bestaat uit 450 man, oftewel 44 procent. Van alle leaserijders vindt 32 procent (332 personen) de benzineauto prettiger en 24 procent (246 leaserijder) verkiest de EV boven de auto met plofmotor.

Kijk je naar alle leaserijders uit dit onderzoek, dan blijkt dat de meerderheid nog niet overtuigd is van EV’s. VNA wijt dit aan de hoeveelheid ‘weet ik niet’-keuzes van leaserijders met een (hybride) benzine- of dieselauto. Maar ook dat is wat kort door de bocht. EV-leaserijders geven hun auto een 8,2. Het gemiddelde over alle leaserijders is 8,3. Het is dus niet zo dat EV-leaserijders blijer zijn met hun auto dan andere leaserijders.

Dus nee, niet alle leaserijders zitten te wachten op een elektrische auto. Dat is vooral vervelend voor de zakelijke leaserijders. Die worden straks door de EU gedwongen om over te stappen naar een EV.