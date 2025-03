Tesla-rijder is Tesla-haat zat en onderneemt actie

Er moeten zwaardere straffen komen voor de ”haatmisdrijven” eist de Tesla-rijder.

Nee, ik ben ook niet de grootste fan en ik heb ook geen Elon Musk-tattoo. Dat wil nog niet zeggen dat we het merk moeten aanvallen. Het geweld jegens Musk en zijn automerk lijkt alsmaar heftiger te worden. Dit varieert van de wat mildere acties zoals projecties, demonstraties en haatcampagnes op bushokjes tot vuurwapengeweld en het in lichterlaaie zetten van meerdere Tesla’s. Het automerk bijt wel van zich af en prikt af en toe op geniale wijze terug, maar waar en wanneer houdt het op?

Dat vraagt Mike Miller zich ook af. Miller is trotse bezitter van een Tesla Cybertruck en deelt zijn avonturen met de pick-up via verschillende Tesla-fora. Op deze fora en via de media merkte Miller dat de haat tegen Tesla en Tesla-rijders steeds heftigere vormen begon aan te nemen. Nu is hij het zat en schakelt hij hulp in.

Een brief aan de beleidsmakers

Volgens Miller is de pen machtiger dan het zwaard en dus schreef hij een mailtje. Hij richtte zijn brief aan John Raymond Garamendi, een lid van het Huis van Afgevaardigden in de VS. Garamendi heeft dus wel wat te vertellen in The States.

Miller deelt zijn boodschap aan Garamendi op Facebook. ”Ik schrijf u om uw hulp in te roepen bij het aanpakken van de toenemende intimidatie, vijandigheid en geweld tegen Tesla-eigenaren in Californië en de Verenigde Staten”, opent Miller het bericht. Vervolgens beschrijft hij zijn eigen ervaringen en die van andere Tesla-rijders.

Wat kan de politiek doen tegen Tesla-haat?

”Helaas heeft de wetshandhaving vaak een beperkte mogelijkheid om daders ter verantwoording te roepen”, schrijft Miller. Daar moet wat aan veranderen, vindt hij. Miller: ”Ik verzoek u dringend om wetgevende maatregelen te overwegen die de straffen voor deze handelingen zouden verhogen, ze mogelijk zouden classificeren als haatmisdrijven of de juridische consequenties voor personen die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zouden vergroten. Niemand zou lastiggevallen, bedreigd of geschaad moeten worden op basis van de auto die hij of zij bestuurt.” De bal ligt nu dus bij de politicus.

Hoe zit dat in Nederland?

Het bekladden van een auto wordt in Nederland gezien als vernieling en valt onder artikel 350 van het wetboek van strafrecht. De normale maximumstraf voor het vergrijp is een celstraf van twee jaar. Die maximale straf wordt zelden of nooit opgelegd volgens strafrecht-advocaat.nl. Vaker kiest de rechter voor een taakstraf of geldboete bovenop het vergoeden van de gemaakte schade.

Voor het in brand steken van een Tesla kun je een veel zwaardere straf krijgen. In 2019 kwam er een verdachte voor het gerechtshof vanwege het in brand steken van een VW Polo. Het OM eiste een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Laten we elkaar dus lekker met rust laten joh. Als we allemaal wat liever zijn voor elkaar, kunnen we straks in harmonie genieten van gratis taxi’s.

Foto: Model X gespot door @carsbycasper