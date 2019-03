Onderzoek: meer mensen gaan dood door SUV’s

We moeten het eens hebben over die opgehoogde hokken.

Het was 2006 toen een (ex-)redacteur misschien wel de meest treffende en toekomstbestendige column ooit schreef. Het was toen nog een relatief nieuwe markt, die van de SUV’s. Al was het in de VS al wat meer een begrip, in Europa had je maar een paar keuzes. Je had de Hyundai Santa Fe, BMW X5, Mercedes ML en bij Audi stond de Q7 in de startblokken. Toen kwamen de hipster-Koreanen met de Kia Sportage en de Hyundai Tucson, wat men deed realiseren dat zo’n hoog ding best tof is, ook al koop je niet de grootste. Al snel volgde de BMW X3 en de automotive gruwel genaamd de SUV-hype ontstond. Deze zou tot en met ver in 2019 nog de tongen los maken. Van zo’n beetje elke auto denkbaar kun je een nep-terreinversie krijgen. Driecilinder en voorwielaandrijving incluis.

Goed, over dat autotype kwamen twee rapporten aan het licht. Voor de autofanaten is er goed en slecht nieuws, voor mensen die van de hoge zit genieten is er louter slecht nieuws. Dus laten we met dat laatste beginnen. De Governors Safety Highway Association (GHSA) in de VS deed onderzoek naar dodelijke ongelukken met voetgangers. Een stijgende trend, want de rest van de verkeersdoden kent juist een daling van zes procent. Het aantal voetgangers dat is omgekomen in 2018 vergeleken met 2017 is met 35 procent gestegen. Ouch.

Bovenstaande grafiek is het resultaat van een scheiding in het onderzoek. Als je het aantal ongelukken waarbij een logge SUV was betrokken, losweekt van het aantal ongelukken met een ‘reguliere’ personenauto, is de grootste stijging vooral te zien bij eerstgenoemde. Verklaringen zijn logisch: SUV’s zijn zwaarder en hebben een hogere motorkap. Bovendien is in deze situatie de race ‘wie heeft de grootste grille’ veranderd naar ‘wie heeft de scherpste messenset’. En dan was de BMW X7 nog niet eens te koop in 2018…

Goed, dan het nieuws wat voor de consument die net gewend is aan zijn hoge zit eveneens slecht is, maar voor onze automotive subcultuur misschien wel het begin van iets goeds is. Weer in de VS bracht Reuters het rapport van de autoverkoop in februari uit. Nou is er sowieso een daling in de algehele verkopen, maar de SUV-verkopen nemen aanzienlijk af. Logisch: vooral de topmodellen van elk wereldconcern maken een dip mee. Bij concerns als FCA zijn de topverkopers de Jeep Compass en Renegade. Maar ook Ford, Toyota, Honda en Nissan merken een flink percentage in het rood. Ford verkocht 4,4 procent minder personenauto’s dan in de maand ervoor. Bij Nissan ging het om een dikke daling van 12 procent. Analisten spellen onheil voor de rest van het jaar, niet in de laatste plaats door de Trump-soap.

Conclusie: SUV’s zijn dodelijk, maar als februari representatief is voor de rest van het jaar, is de piek bereikt. We zien de SUV nog niet zo snel verdwijnen, maar je moet ergens beginnen.