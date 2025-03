Nederlandse particulieren kopen MINDER EV’s

De nieuwverkoop van EV’s stijgt nog steeds, maar dat komt niet door de particulieren.

De verkoop van nieuwe EV’s is nog steeds aan het stijgen in Nederland. Het marktaandeel steeg van 30,8% in 2023 naar 34,7% in het afgelopen jaar. Uiteraard komt dat voor een groot deel door leaseauto’s. Maar hoe zit het eigenlijk met de particuliere verkoop van EV’s?

In de maandelijkse cijfers van de Bovag wordt hier helaas geen onderscheid in gemaakt, maar nu kunnen we deze prangende vraag toch beantwoorden. De Bovag presenteert namelijk de EV Markt Monitor 2024 en daarin krijgen we wél de cijfers te zien van de particuliere verkoop.

Wat blijkt? De particuliere verkoop van EV’s (inclusief private lease) is helemaal niet gestegen, maar juist gedaald. In het eerste halfjaar van 2023 was het aandeel nog 32%, maar dat is gedaald naar 26% in het tweede half jaar van 2024. En afgelopen maand was het marktaandeel wederom gedaald, naar 23%.

Er zijn de laatste tijd aardig wat goedkopere EV’s bijgekomen, maar dit weet de particulier dus niet over de streep te trekken. Ook zijn er diverse prijsverlagingen, maar die maakt de consument volgens de Bovag juist onzeker en afwachtend. Verder noemen ze de stijgende laadtarieven en het ontbreken van thuislaadmogelijkheden als verklaring.

De particulieren DIE een elektrische auto kopen, kiezen vooral voor tweedehands. Logisch, gezien de prijzen. 80% van de particuliere EV-kopers kiest voor een occasion. Maar ook op de occasionmarkt loopt het geen storm. De Bovag merkt op dat EV’s vaak van handelaar wisselen voordat ze een keer een koper vinden.

Bron: Bovag

Foto: @basfransencarphotography, via Autoblog Spots