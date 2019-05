Dit is de prijs van Mercedes’ volledig elektrische EQC

Helemaal uit het niets.

“Persberichten zijn verleden tijd,” dacht Mercedes-Benz toen het de configurator van de EQC vandaag online plaatste. Precies, op de website van het merk is sindskort de prijs van zijn eerste volledig elektrische auto te vinden. De prijs is officieel nog niet bevestigd, maar op de Nederlandse website kunnen we de prijs van de EQC doodleuk zien.

Mercedes heeft de EQC scherp in de markt gezet, want hij is bijna de goedkoopste EV in zijn klasse. De EQC 400, vooralsnog de enige optie, kost in Nederland tenminste 80.995 euro. Daarmee is hij net iets duurder dan de Jaguar I-PACE (80.810 euro), maar kost hij minder dan de Audi e-tron (84.100 euro) en de Tesla Model X (87.100 euro). Dit terwijl zijn rijbereik in theorie niet slecht is. Net als de e-tron komt de EQC volgens de WLTP-cijfers 400 kilometer ver op één lading.

Wel is het zo dat klanten een potentieel lastige tijd tegemoet gaan als ze met de configurator willen spelen. Mercedes laat geïnteresseerden bij de EQC geen individuele opties aanvinken. In plaats daarvan zal men zich moeten redden met pakketten, die de prijs al gauw verhogen met enkele honderden of zelfs duizenden euro’s. Dat gezegd hebbende is de instap-EQC allerminst kaal, dus het einde van de wereld is het ook niet.