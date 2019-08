Nederlandse Porsche-dealer gaat motoren verkopen

Naast vierwielers kun je er nu ook terecht voor tweewielers.

PGZ heeft een nieuw merk aan het portfolio toegevoegd. Een motormerk welteverstaan. Het dealernetwerk in het zuiden van Nederland gaat motoren van het merk Energica verkopen. Dit zijn sportieve elektrische motoren met techniek vanuit de MotoE (wat is dat?). Tegenover Autoblog.nl spreekt PGZ over een unieke ervaring om deze kans aan te grijpen.

De motoren van Energica zijn te vinden in de showroom van Porsche Centrum Eindhoven. Een gedeelte van de eerste verdieping is ingericht voor de elektrische motorfietsen. Het is de eerste merkdealer van het Italiaanse motormerk in Nederland. Er waren al wel een aantal aanbieders die de motorfietsen van het merk importeerden naar ons land. Energica Motor Company werd in 2014 opgericht in Modena. Naast Europa heeft het merk ook dealers in de Verenigde Staten. Het modellengamma van het bedrijf bestaat momenteel uit drie modellen, de Eva (145 pk), de Ego (145 pk) en de Eva Esseesse9 (109 pk). Met snellaadtechnologie kan het 11,7 kW accupakket in 20 minuten volledig worden opgeladen. Het rijbereik komt neer op maximaal 200 kilometer.

Andere dealers van het merk in Europa zijn onder andere te vinden in Italië, België, Duitsland, Frankrijk, Malta, Oostenrijk en Spanje.