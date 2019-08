Mercedes EQV, de elektrische MPV van het merk is hier

Zo gaat de auto in productie.

De auto komt je misschien bekend voor. Eerder dit jaar presenteerde Mercedes-Benz Vans de Concept EQV als studiemodel op de Autosalon van Genève. Dat was toen nog een concept, maar meteen werd al duidelijk dat de Duitsers de ambitie hadden om de elektrische MPV in productie te nemen.

Welnu, dat moment is hier. Dit is de EQV zoals de auto bij de dealer komt te staan. De elektrische aandrijving (eATS) van de EQV bevindt zich op de vooras. De elektromotor heeft een maximaal vermogen van 150 kW. Daarnaast is er een accupakket van 90 kWh aanwezig. Volgens Mercedes bedraagt de actieradius 405 kilometer. De topsnelheid van de EQV bedraagt 160 km/u. Het systeem vermogen bedraagt 204 pk en 362 Nm koppel.

Met snelladen kan de batterij van de elektrische MPV van 10 tot 80 procent in minder dan een uur worden opgeladen. Het busje, dat in twee verschillende wielbases op de markt komt, is standaard uitgerust met een 11 kW watergekoelde boordlader (OBL). Dit betekent dat de Mercedes kan worden opgeladen met wisselstroom thuis en bij openbare laadpunten. Er kunnen maximaal acht personen vervoerd worden in de EQV.

De nieuwe Mercedes EQV is over een paar weken voor het eerst te zien op de IAA in Frankfurt. Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.