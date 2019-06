5 dingen die opvallen aan de Nederlandse Dealer top 10

Komt jouw auto er ook vandaan? De kans wordt telkens groter.

Vroeger was het leven zo simpel. Je at volkorenbrood van de bakker, bij de melkboer haalde je melk en bij de lokale Opel dealer haalde je je nieuwe Kadett.

Die tijden zijn al lang voorbij. Tegenwoordig eet men drie dubbel gehopte Quinoa salade en drinkt men tarwegras-sappen. En de dealer op de hoek is allang een veranderd in een popup-store voor kleding van jute en hennep.

Kleine dealers worden opgeslokt door de grote jongens. Deze trend was al een tijdje te bemerken, maar het gaat nu heel erg hard. Dat bevestig Aumacon. Volgens de specialisten trekken de Nederlandse dealerholdings de markt nu echt definitief naar zich toe.

1. 33%

De top 10 van de grootste dealerbedrijven in Nederland zijn goed voor maar liefst 33% van de totale verkopen. Ja, je leest het goed. Eén van de drie auto’s komt bij een holding vandaan die op dit moment in de top 10 staat.

Fotocredit: @bmwperformancefreak via AutoJunk.nl

2. Van Mossel

De nieuwe nummer 1 is de Van Mossel Automotive Group. Ze zullen de champagne wel koud zetten, want toevallig bestaat deze dealergroep in 2019 precies 70 jaar. Dubbel gefeliciteerd! Ze wisselen stuivertje met de Stern Groep. Overigens is veel van die groei gerealiseerd doordat de Van Mossel hard bezig was met overnames, zoals de VKV Groep.

Fotocredit: @gwnfinn via AutoJunk.nl

3. Stern Groep

De enorme groei van Van Mossel was te veel voor de Stern Groep. Dat komt mede doordat Stern níet wist te groeien in 2018. De dealergroep incasseerde een verlies van 1,9% qua verkopen. Desalniettemin blijven ze aan de top staan. Het verschil met de nummer 3 is enorm.

Fotocredit: @stevenk97 via AutoJunk.nl

4. Tesla

De vier Tesla dealers in Nederland fungeren ook als een dealer groep. Tesla Motors Netherlands heeft er een uitstekend jaar op zitten. Sterker nog, hun groei van 161% is bizar te noemen. Dat komt in dit geval nog níet door de Tesla Model 3. Het heeft te maken met de Model X en Model S die aan het einde van 2018 nog massaal op kenteken gezet. De verkopen van de grote Tesla’s is vervolgens compleet ingestort, maar de Model 3 maakt het dit jaar meer dan goed.

5. Nieuwe leden top 100

De trend van overnames, samenwerkingen en fusies gaat gestaag door. Voor de Top 100 betekent het dat dit jaar er veel nieuwe namen verwelkomd kunnen worden. De hoogste nieuwe binnenkomer is Janssen Van Kouwen Automotive. Zij komen binnen op plaats 24. Andere nieuwe binnenkomers zijn Zwartepoorte (75), Auto Smolders (77), Sutherland (79), Gerritse Hendriks (84), Jacob Schaap (86), Ambergen (89), Content Autogroep (91), en Auto Flevo (93).

De top 10 ziet er als volgt uit:

