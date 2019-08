‘Waarom moet parkeren in Amsterdam zo duur zijn?’

Een brandende vraag.

Met de auto naar Amsterdam gaan doe je niet voor de lol. Niet alleen is het centrum van de hoofdstad onprettig om doorheen te rijden, ook de auto parkeren is verschrikkelijk duur. In de parkeergarages, maar helemaal op straat. In een poging om Amsterdam zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor de auto ligt het parkeertarief op 7,50 euro per uur. Een tarief dat sinds de invoering tot veel ophef heeft gezorgd.

Wat gemeenteraadslid Kevin Kreuger (Forum voor Democratie) betreft mag er wel eens goed gekeken worden naar het standpunt parkeren. Dat zegt hij in De Telegraaf. Het raadslid wil weten van de gemeente welke berekening is gebruikt om op een parkeertarief van 7,50 euro per uur uit te komen. Heeft het echt te maken met de parkeerdruk in de stad, of is het een manier geweest van de gemeente om op makkelijke wijze meer inkomsten te genereren? Volgens Kreuger is daar nu nog veel onduidelijkheid over.

Het raadslid denkt dat de gemeente Amsterdam de tarieven mogelijk nog gaat verhogen in de toekomst. Een uurtarief van 12,50 euro is volgens hem niet onmogelijk, aangezien de hoofdstad het aantal parkeerplaatsen in de stad weghaalt. Het zou een manier kunnen zijn om eventuele weggevallen inkomsten op te vangen.

Ondernemers zijn ook niet te spreken over de huidige gang van zaken. In de krant laat een ondernemer weten dat hij de parkeerkosten van klanten vergoed als ze bij hem komen winkelen. Het tarief in zijn straat is zes euro per uur. Wat deze meneer betreft een tijdelijke oplossing, want met een groep ondernemers willen ze naar de rechter stappen. Het verhogen van de parkeertarieven zou tot gevolgen hebben dat winkels de deuren moeten sluiten omdat klanten wegblijven.

Foto: Mercedes S560 in Amsterdam via @toyotafortuner via Autojunk