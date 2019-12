Christijan Albers slacht Ziggo Sport: amper kritiek op Verstappen

De Nederlandse sportzender is bijna altijd positief over Max Verstappen. Onterecht, meent de voormalige F1-coureur Christijan Albers.

Wie een objectieve verslaggeving van een Formule 1 Grand Prix wil zien moet kanaal 14 op de TV vermijden. Als je een abonnement bij Ziggo hebt tenminste. Ziggo Sport heeft de F1-rechten voor Nederland in handen en is verantwoordelijk voor de verslaggeving. Dit doen ze door middel van races met commentaar, praatprogramma’s en liveshows. Dit alles met een oranje-bril, tot ergernis van voormalige Nederlands F1-coureur Christijan Albers. Hij vindt het gebrek aan objectieve verslaggeving bij Ziggo Sport een dingetje.

Dat liet hij weten tijdens RTL GP Magazine. De Nederlander prijst Sky Sports als het gaat om F1-verslaggeving, maar kraakt Ziggo Sport hard af. Niet alleen is Albers van mening dat Verstappen altijd positief gebracht wordt, ook is er volgens hem een gebrek aan kennis. Voor de gemiddelde TV-kijker voldoen de uitzendingen van Ziggo Sport prima, maar voor verdieping moet je niet bij de zender wezen. Albers spreekt onder meer over een moment in Barcelona. Men prijst de rijstijl van de coureur, maar er is geen uitleg hoe en waarom Verstappen dergelijke keuzes maakt. Bijvoorbeeld informatie over aerodynamica, de techniek en meer.

Of Albers op verbeteringen bij Ziggo Sport mag hopen is nog maar de vraag. Sinds maart 2018 loopt er een driejarige samenwerking tussen Max Verstappen en Ziggo Sport. Met dit belang heeft Ziggo er baat bij om Verstappen te pleasen.