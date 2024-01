Nederlandse prijs 544 pk sterke Polestar 4 bekend

Polestar heeft de Nederlandse prijs van de 4 bekendgemaakt.

Het was even een tijdje stil rondom Polestar. Na de 2 leek er weinig in de koker van het Zweeds-Chinese automerk te zitten. Tenminste, op de achtergrond waren er natuurlijk. allerlei ontwikkelingen gaande. De buitenwereld kreeg hier echter weinig van mee.

Nederlandse prijs van de Polestar 4

De komende jaren gaat Polestar een reeks nieuwe modellen uitpoepen en daar is de 4 er een van. Wat we nog niet hadden was een Nederlandse prijs van de Polestar 4. Die is er nu. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Prijzen beginnen bij 64.800 euro voor de instapper (272 pk) en 72.800 euro voor het topmodel (544 pk).

De Polestar 4 is de tweede SUV van het elektrische automerk. Wat zo bijzonder is aan deze EV is de achteruit. Of beter gezegd het ontbreken daarvan. Wouter raakt er maar niet over uitgepraat. Een uitgesproken designkenmerk die je moet liggen. Om toch achter je te kunnen kijken heeft het merk een camera geïntegreerd.

Polestar plaatst de 4 tussen de 2 en de 3. Dat is dan weer een beetje verwarrend hè. Qua naam verwacht je dit model boven de 3, maar hij komt daar dus onder. Snap jij het nog?

De elektrische SUV heeft een wielbasis van 2.999 mm en opereert in het lekker drukke D-segment. De EV is 4.840 mm lang, 2,139 meter breed en 1.534 mm hoog. Over de performance hoef je niet te klagen. Met 544 pk en 686 Nm koppel zit je in 3,8 seconden op 100 km/u. Het model staat op 20 tot 22 inch wielen, afhankelijk van de uitvoering.

De Polestar 4 heeft een 100 kWh grote accu met een rijbereik van 580 kilometer WLTP in het geval van de Long Range. Er is ook een 272 pk sterke Long range Single motor met een rijbereik van 610 km WLTP. Alle varianten kunnen tot 200 kW DC snelladen en 22 kW AC laden.

Pakketten

Er zijn ook bij deze Polestar weer allerlei pakketten waar je uit kunt kiezen, waaronder het Performance Pack. Met deze optie krijg je 22 inch wielen, Brembo-remmen met 4 zuigers, een Polestar Engineered performance-chassisafstelling en Swedish Gold afwerking. We kennen het al van de Polestar 2. Het Performance Pack is uitsluitend verkrijgbaar op de Dual Motor en kost 4.500 euro.

Je hebt ook nog het Pilot Pack, het Plus Pack en het Pro Pack. Met het Pilot Pack krijg je Pilot Assist met uitgebreide functies. Het Plus Pack omvat enkele comfort- en technologie-upgrades en het Pro pack geeft je 21-inch wielen en enkele designdetails om je meer te onderscheiden.

Alsof dat nog niet genoeg is kun je de Nappa-upgrade doen. Dan krijg je nappalederen bekleding en voorstoelen met ventilatie, massage en andere hoofdsteunen met speakers erin.

Concurrentie

Zoals gezegd begeeft de Polestar 4 zich in een druk segment. Er is gewoon veel concurrentie. Wie op zoek is naar een premium elektrische SUV heeft wat te kiezen. De belangrijkste concurrenten staan hieronder opgesomd.