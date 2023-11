Waarom hebben de Polestar 4 en 5 geen achterruit?

Design, of gaat er iets anders schuil achter de beslissing om de Polestar 4 en 5 geen achterruit te geven?

Er zijn vele designtrends aan te wijzen in 2023. Polestar lijkt met iets nieuws bezig wat wel/niet gaat aanslaan. Zowel de recent onthulde Polestar 4 als de kakelverse Polestar 5 hebben namelijk geen achterruit.

Om even een boude claim erin te gooien: die achterruit heb je ook helemaal niet meer nodig in 2023. Beide auto’s hebben namelijk een camera achterop verwerkt, waardoor je in je binnenspiegel het beeld van die camera gebruikt. Vele auto’s hebben dit naast een ‘echte’ binnenspiegel. Het heeft voordelen, bijvoorbeeld dat hoofden van achterpassagiers, hoofdsteunen en dergelijken niet je beeld belemmeren. Sterker nog, de Isuzu VehiCROSS uit 1998 had al een camera omdat het reservewiel achterop het beeld verwaarloosbaar maakte en ook Land Rover gebruikt om die reden al jaren een cameraspiegel.

Geen achterruit

Polestar kiest er dus voor om voor de 4 en 5 je niet eens de keuze te bieden en je bent de achterruit gewoon kwijt. Het eerste zijn om het eerste zijn, of zit er een reden achter? Een beetje van beide. Polestar’s leider van Design en Technology PR Graeme Lambert legt uit.

De Polestar 5 in het specifiek moest duidelijk een ranke coupé-achtige vierzitter worden. Ook moest en zou er een glazen dak over de gehele lengte van de cabine komen. Die twee zijn moeilijk om te combineren vanuit een veiligheidsperspectief. Om de dakbogen niet te slap te maken, moest er dan direct achter het glazen paneel een knots van een steunbalk komen. De ideale plek daarvoor is zoals ‘ie nu is en zou met een achterruit het hele zicht belemmeren. De enige oplossing met behoud van een achterruit zou zijn om de hele auto zijn profiel op te hogen, vooral in de daklijn. Dat komt de proporties niet ten goede.

Compromis

Eigenlijk is het gebrek aan achterruit een compromis en Lambert zegt ook niet overtuigd dat de achterruit te verwaarlozen zou zijn “omdat je hem toch niet gebruikt”. De combinatie van een mooier design, een camera om toch achter je te kunnen kijken en de steunbalk voor veiligheid die ook nog eens meer stijfheid geeft én lager in de auto geplaatst kan worden voor betere wegligging, maakt de gemaakte keuze op zich begrijpelijk. (via InsideEVs)