Officieel: Alpine A290 Hot Hatch! (plus de prijzen)

De Alpina A290 Hot Hatch

ls er één auto is waar we reikhalzend naar uitkijken, is het de Alpine A290 wel. Het is heel erg kort door de bocht een hete versie van de Renault 5 EV. Over die auto zijn we al erg enthousiast en over deze snelle variant al helemaal. We hebben wat concepts, teasers en lekkages voorbij zien komen, voor nu is het tijd om dan – eindelijk – het productiemodel te laten zien!

Op dit moment hebben we onze hoofdredacteur @michaelras naar Le Mans toegestuurd om kennis te maken met de Alpine A290 én niemand minder dan Mick Schumacher!

Alpine A290 is een ECHTE Hot Hatch

Bij het lezen van het persbericht worden we heel erg blij. Alpine heeft namelijk geprobeerd er een Alpine van te maken en niet de zoveelste EV die toevallig snel is. Nee, Alpine gaat prat op de merkwaarden: prestaties, wendbaarheid en een laag gewicht. Dat is iets waar we heel erg blij van worden, want de wendbaarheid en het lage gewicht zijn eigenschappen die veel EV’s ontberen.

De Alpine A290 staat net als de Renault 5 EV op het AmpR Small-platform, maar heeft een 60 mm grotere spoorbreedte! Dat is een heel belangrijke modifcatie, want het geeft aan dat Alpine wegligging en stuurgedrag belangrijker vind dan een grote actieradius.

Retrodesign

Het exterieurdesign van de Alpine A290 is helemaal goed. Het is een modern retrodesign met toffe Alpine-esque kenmerken. Uiteraard zijn er grote brede spatborden, een haaievinantenne, Alpine-logo’s overal en optioneel een Franse vlag. Alpine heeft bewust gekozen voor de ducktail-spoiler, die is namelijk net zo effectief, maar zorgt voor minder luchtweerstand. Wat ook bijzonder is, er zijn geen kleine 16 inch thuiskomers met skelterbanden, maar dikke 19 inch jetsers! Standaard!

Qua motoren zijn er twee opties. De GT Premium heeft 180 pk. Daarboven staat de GT Performance en de GTS. Die hebben 220 pk. In alle gevallen heb je 300 Nm aan trekkracht voorhanden. De

Prijs Alpine A290

Zoals we al in de titel verklappen, hebben we ook de vanafprijs van de Alpine A290 voor je. We hebben van een man in regenjas een richtprijs van 38.000 euro gekregen. Dat is 4 mille meer dan de duurste Renault 5. De Renault 5 in kwestie heeft dan 150 pk en de Alpine A290 dus die 180 pk.

Concurrenten

De Abarth en Mini zijn overduidelijk directe concurrenten. De Abarth heeft minder vermogen voor dezelfde prijs. Bij de Mini moet je wel flink bijbetalen voor sportiviteit in het geval van het JCW-pakket. Een sterkere uitvoering is NOG duurder (47.640 euro). De Cupra Born is een maatje groter en meer een sportieve hatchback in plaats van een heten. De Peugeot is ook meer sportief aangekleed, dan echt sportief. Kortom, de Alpine A290 is een geweldig aanbod!

De Alpine A290 is de eerste elektrische auto van het merk. Het is de bedoeling dat er een complete range van elektrische auto’s komt. Zo staat er een GT C-Crossover en een nieuwe A110-opvolger in de steigers.