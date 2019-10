Méér opbergruimte voor elektrische Volvo XC40

De compacte crossover uit Zweden gaat het helemaal anders doen.

Groen en veilig. Dan moet je de komende jaren bij Volvo zijn. Net als vele andere autofabrikanten gaan ze de boel drastisch vergroenen en dat doen de Zweden bijvoorbeeld met de XC40. De crossover ken je nu als een auto met een verbrandingsmotor, maar daar gaat op termijn verandering in komen.

De Volvo XC40 heeft een toekomst zonder een benzine- of dieselmotor en gaat volledig elektrisch worden. Die aankondiging deed Volvo afgelopen maand al en nu komen ze met meer informatie over het model. Zo stelt het merk dat je met deze elektrische auto niet inlevert op bagageruimte, maar juist meer ruimte krijgt. Door het ontbreken van een verbrandingsmotor is er ruimte vrijgekomen in het motorcompartiment. Onder de kap komt een opbergvak wat ongeveer 30 liter extra opbergruimte gat opleveren.

Een gedeelte van de voor- en achterkant van de elektrische XC40 is uit de doeken gedaan. De grille is dichtgemaakt en zal uitgevoerd worden in de kleur van de carrosserie. In de dichte grille zijn de sensoren van het nieuwe ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) verwerkt. De achterkant is grotendeels gelijk gebleven, al ontbreekt uiteraard een uitsparing voor de uitlaten.

Verder zal de elektrische XC40 beschikbaar komen in een nieuwe kleur genaamd Sage Green. Daarnaast heeft Volvo twee nieuwe lichtmetalen velgen (19- en 20-inch) in petto voor het model. De onthulling van de volledig elektrische Volvo XC40 is over twee weken.