Nederlandse prijs De Tomaso P72 bekendgemaakt

De bijzondere auto is gewoon in ons land te bestellen.

Of er echt animo voor gaat zijn valt nog te bezien. Het is in elk geval gaaf dat een Nederlands bedrijf als Louwman Exclusive het merk De Tomaso naar Nederland gaat halen en dus de gloednieuwe P72 gaat verkopen.

Het nieuwe model symboliseert 60 jaar De Tomaso en is onder de vleugels van Apollo Automobil ontwikkeld. Hoewel het uiterlijk van de auto nieuw is, komt de techniek van de Apollo IE. De Tomaso gaat slechts 72 exemplaren bouwen van de P72. Het recept is anno 2019 uniek te noemen. Een atmosferische V12, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak.

Een reden dat auto’s met deze motor en transmissie combinatie bijna niet meer bestaan heeft te maken met de huidige markt. Zeker in Nederland zal de P72 genadeloos hard gestraft worden om zijn aandrijflijn. Dat gezegd hebbende: De Tomaso heeft de Nederlandse richtprijs bekendgemaakt van de Italiaanse supercar.

Louwman Exclusive mikt op een vanafprijs van 750.000 euro. Let wel, dit is exclusief 21% BTW en exclusief de BPM. Vooral dit laatste zal fors zijn. Voor minder dan een miljoen euro de P72 op geel kenteken krijgen is er naar alle waarschijnlijkheid niet bij.

Het is overigens niet zo dat Louwman Exclusive speciaal voor die paar rijke Nederlanders het dealernetwerk op zich heeft genomen. Louwman zal namelijk verantwoordelijk zijn voor alle verkopen in continentaal Europa. Voor de overige regio’s werkt De Tomaso samen met andere partijen. Voor Noord-Amerika is dit Miller Miller Motorcars, voor het Verenigd Koninkrijk en Midden-Oosten met Joe Macari Performance Cars en de Aziatische markt kan terecht bij SPS Automotive in Hong Kong.

Thumbnail via @ispy op Autojunk