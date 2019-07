Schitterende De Tomaso P72 straks te koop bij Louwman Exclusive

De exclusieve dealer mag binnenkort nog meer nieuwe auto's verdelen.

Louwman Exclusive, de exclusieve autodealer langs de A2, heeft de wind goed in de zeilen zitten. Nadat het bedrijf recentelijk bekendmaakte auto’s van het Nederlandse BRUTE te zullen gaan verkopen, vertelt het vandaag dat het ook De Tomaso binnen heeft weten te hengelen. Vanaf deze week maakt het Italiaanse merk onderdeel uit van het portfolio van Louwman Exclusive, wat betekent dat de hagelnieuwe P72 t.z.t. in Utrecht aangeschaft zal kunnen worden.

Met de aankondiging wordt duidelijk dat Louwman trouw blijft aan zijn naam. Het bedrijf blijft gezellig obscure maar vreselijk interessante merken aan zijn gamma toevoegen. Het is een gezonde mix: naast meer gevestigde namen als Bentley, Lamborghini, McLaren en Rolls-Royce vinden we BRUTE, Morgan, TVR en nu dus ook De Tomaso.

De P72 van De Tomaso, waarvan het interieur op bovenstaande foto is te zien, is recentelijk onthuld en maakte op het Goodwood Festival of Speed zijn officiële debuut. Over de auto liggen vooralsnog weinig harde feiten op straat, De Tomaso doet uiterst geheimzinnig over de bolide. Wel weten we dat hij is gebaseerd op de Apollo Intensa Emozione. Daarnaast schijnt er een atmosferische V12 in te liggen en dient er geschakeld te worden middels een handbak. Reken daarbij zijn retro-design en het is een onweerstaanbaar pakket.

Hoewel Louwman Exclusive trots mag zijn dat het weer een gaaf nieuw merk heeft binnengehaald, zitten er voor De Tomaso zelf mogelijk een aantal haken en ogen aan het verhaal. Volgens James Glickenhaus, van het gelijknamige Scuderia Cameron Glickenhaus, lijkt de auto bijzonder veel op zijn P4/5. Als klap op de vuurpijl wordt beweerd dat De Tomaso het interieur heeft overgenomen van Pagani. Of het waar is, dat laten wij in het midden – aan de andere kant: beter goed gekopieerd dan slecht zelf verzonnen, niet?