Italiaanse supercar met V12 én handbak maakt comeback

Dit zijn de betere verrassingen op de donderdag middag.

Met het Goodwood festival of Speed op komst dit weekend, kunnen we een hoop nieuws verwachten. Soms is het vrij klein, zoals een speciale uitvoering van een bestaande sportwagen. Maar soms is het heel groot nieuws. Dat is nu het geval, want DeTomaso maakt een comeback.

DeTomaso is een merk met een lange en vooral kleurrijke historie. Hun bekendste wapenfeit tot nu toe is de Pantera. Deze auto combineerde Italiaanse styling met Amerikanse power. Een door Tom Tjaarda ontworpen supercar met een enorme V8 van Ford achterin. Gezien het bedenkelijke imago qua betrouwbaarheid van Italiaanse sportwagens destijds was het een gouden vondst.

Ondanks dat DeTomaso een sluimerbestaan kent de laatste jaren, viert het merk dit jaar zijn 60e verjaardag. Dat vieren ze met de ‘P72’. Het is de spirituele opvolger van de DeTomaso P70. Dat was een supercar-prototype waarvoor Alejandro DeTomaso samenwerkte met Caroll Shelby en Peter Brock.

Deze DeTomaso moet verder gaan op die gedachte, ook al zijn we 55 jaar verder. De DeTomaso P72 is niet helemaal opnieuw vanaf de grond ontworpen. De basis van de bijzonder fraaie supercar komt van de Apollo IE. Heel scheutig met informatie zijn ze nog niet bij DeTomaso, maar we weten in elk geval dat er een atmosferische V12 in ligt en dat de bestuurder met een handbak van versnelling wisselt. Dit weekend maakt de auto zijn debuut ‘in het vleesch’ tijdens Goodwood Festival of Speed.