Nederlandse prijs Golf R is even schrikken

Het zal je niet verbazen dat de Nederlandse prijs van de Volkswagen Golf R dit ook de duurste nieuwe Golf ooit maakt.

Leuke auto’s worden kapotbelast in Nederland. Dat is jammer voor ons autoliefhebbers, want een nieuwe auto is echt niet meer te doen. Laat staan eentje met pit, zoals de Volkswagen Golf R. De prijzen van dit soort auto’s zijn inmiddels zo krankzinnig dat we er niet meer van opkijken. Toch blijft het schrikken.

Golf R Nederlandse prijs

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De nieuwe Volkswagen Golf R staat voor 81.990 euro in de prijslijsten. In de configurator kun je nog wat opties aanvinken om de prijs een schop te geven. Denk aan optioneel andere velgen of een uitlaatsysteem van Akrapovic. Wij kregen de Golf R tot een schrikbarende 93.858 euro. Yikes!

De 2.0 TSI levert 333 pk in de 8.5 Golf R. Mede dankzij 4MOTION vierwielaandrijving sprint de hot hatch in 4,7 seconden naar de honderd. De topsnelheid ligt standaard op 270 km/u. Daar hoef je dus geen apart pakket voor af te tikken. Ook wel eens een keer lekker voor de verandering. Aan de andere kant: als je al 82 mille gaat stukslaan op een Golf mag je toch hopen dat zoiets standaard is.

Het is de meest geavanceerde Golf ooit. Met een elektronisch sperdifferentieel (XDS), R Performance Torque Vectoring, een driftmodus en Dynamic Chassis Control (DCC). Een gave optie is de Warmenau lichtgewicht lichtmetalen velgen. Deze zijn 20% lichter in vergelijking met de reguliere lichtmetalen wielen.

De naam Warmenau is waar het hoofdkwartier van Volkswagen R GmbH is gevestigd. Zeg maar het Weissach of het Affalterbach van Volkswagen.

Volkswagen lanceert met de Nederlandse prijs van de Golf R ook meteen een Black Edition. Dit pakket voert de 19 inch lichtmetalen ‘Estoril’ velgen, uitlaatpijpen, de buitenspiegels, de remklauwen, naafdoppen en de R-logo’s in het zwart uit tegen een meerprijs van 890 euro.

Het is in elk geval een opsteker dat Volkswagen Nederland de Golf R in de prijslijsten zet, ondanks de forse Nederlandse prijs. Het merk verwacht medio september de eerste exemplaren in ons land te verwachten. Te prijzig? Misschien moet je het maar laten bij een Golf GTI.