Nederlandse prijs Hyundai IONIQ 6 First Edition is bekend!

De Hyundai IONIQ 6 First Edition heeft een Nederlandse prijs.

Een elektrische auto om naar uit te kijken de komende periode is misschien toch wel de Hyundai IONIQ 6. Ten eerste omdat het voor de verandering eens geen crossover betreft. Ondergetekende maakt op de redactie de grap dat het een Mercedes-AMG GT 4 Door is in een budget jasje. Daar moet vervolgens niemand om lachen overigens.

Prijs

Hyundai heeft nu de Nederlandse prijs van de IONIQ 6 First Edition bekendgemaakt. De variant die alvast lekker in de spulletjes zit dus. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het begint bij € 62.895. Deze variant van de elektrische auto komt in een beperkte oplage van 250 stuks op de Nederlandse markt. Altijd leuk om over op te scheppen in de bar.

Vanaf 9 november is het mogelijk om een First Edition te scoren aan de hand van het Cl!ck to Buy-platform van Hyundai. Kortom, niet kijken, gewoon kopen. We hebben het immers over een bedrag van slechts 62.895 euro. Peanuts toch? Wil je toch liever de Hyundai rustig in het echt bekijken dan kun je beter naar de dealer gaan. Maar dan is het mogelijk dat de First Edition uitverkocht is.

Wat krijg je precies met de Hyundai IONIQ 6 First Edition voor die Nederlandse prijs? Een elektrische auto met een 77,4 kWh-accupakket, vierwielaandrijving, 325 pk, 605 Nm koppel en een actieradius tot 519 kilometer WLTP.

20 inch

De IONIQ 6 First Edition staat op 20-inch velgen met banden van Pirelli. Allerlei designelementen van de auto zijn in het zwart uitgevoerd. Lekker 2022. Andere zaken die met de First Edition komen zijn onder andere een glazen schuif-/kanteldak en een zwarte hemelbekleding. De First Edition komt verkrijgbaar in de kleuren Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic en Gravity Gold Matte.

In een later stadium volgen natuurlijk nog meer varianten van de Hyundai IONIQ 6 in combinatie met een Nederlandse prijs.