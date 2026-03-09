Nederlandse startup wil wegen laten oplichten

Volgens de makers zie je de lijnen zelfs door 30 centimeter sneeuw

Iedereen die wel eens in het donker over een slecht verlichte snelweg heeft gereden kent het moment wel. Het regent, de weg glimt en de belijning lijkt spontaan verdwenen. Je rijdt dan eigenlijk een beetje op gevoel. Een Nederlandse startup denkt dat dat beter kan. De weg niet meer met lichtmasten verlichten, maar de weg zelf gewoon een beetje te laten oplichten.

Als de weg zelf licht geeft

Medeoprichter Maarten Tobias van de Nederlandse startup Luxene vertelde onze vrienden van BNR over een nieuwe techniek waarbij wegmarkering daadwerkelijk licht geeft in plaats van alleen reflecteren.

Dat klinkt misschien simpel, maar het verschil is echter groot. De huidige belijning werkt nu vooral doordat koplampen het licht terugkaatsen. Dat gaat prima zolang het droog is, maar bij regen wordt het al snel een ander verhaal.

Tobias legt het zelf vrij nuchter uit: “Als je iets van natuurkunde weet, dan weet je dat dat niet werkt als er water op ligt.” We hoeven daarom ook niet te verduidelijken dat een laagje water de weerkaatsing van licht heel andere richtingen op stuurt, want iedereen die ooit op een natte snelweg heeft gereden weet precies wat hij bedoelt.

Glasvezel in plaats van reflectie

De oplossing van Luxene zit in de techniek onder de streep. Letterlijk. In plaats van reflecterende verf gebruikt het bedrijf glasvezel in de wegmarkering. Dat wordt vervolgens van buitenaf aangestuurd met een laser. Het grote voordeel daarvan is dat er geen elektronica in het asfalt zelf zit.

Bij eerdere experimenten met lichtgevende wegmarkeringen werd vaak gewerkt met kleine leds in het wegdek. Dat werkte top, totdat ze eruit werden gereden. of zoals Tobias het zegt: “Omdat we een volledig passieve lijn hebben, is het eigenlijk een heel robuust systeem.”

Zelfs zichtbaar onder een pak sneeuw

Volgens medeoprichter blijven de lijnen onder vrijwel alle omstandigheden zichtbaar. Regen zou geen probleem meer zijn en het gaat zelfs nog een stapje verder. “Doordat de wegmarkering daadwerkelijk licht geeft, blijf je de belijning altijd zien,” zegt hij. “Het komt zelfs door 30 centimeter sneeuw heen.”

Dat zou vooral interessant zijn op wegen waar nu weinig verlichting staat. Denk aan provinciale wegen of donkere stukken snelweg waar je nu vooral op hoop en ervaring rijdt.

Minder lichtmasten nodig

Een bijkomend voordeel is het energieverbruik. Volgens Luxene gebruikt het systeem ongeveer twintig procent van de energie die de zuinigste lichtmasten nodig hebben.

Toch denkt Tobias niet dat alle er morgen ineens geen lantaarnpalen met langs de Nederlandse snelwegen staan. Op bestaande verlichte snelwegen ziet hij voorlopig minder noodzaak. De techniek zou vooral interessant zijn op plekken waar extra zichtbaarheid belangrijk is, bijvoorbeeld scherpe bochten of korte afritten.

Op dit moment wordt de techniek getest op de Automotive Campus in Helmond. Daarnaast lopen er gesprekken met een provincie voor een eerste pilot op een openbare N-weg. Als dat doorgaat kan het dus zomaar zijn dat je binnenkort over een stuk Nederlandse weg rijdt dat letterlijk een beetje oplicht.