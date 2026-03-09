Deze S65 AMG op Marktplaats heeft een ruig verleden

Deze V12 S-Klasse heeft heel veel kilometers gemaakt, en niet helemaal zonder brokken…

Een S-Klasse met veel kilometers, daar kijken we niet raar van op. Maar meestal is het dan een V6 diesel en geen S65 AMG met een biturbo V12… Toch is dat precies wat we nu hebben aangetroffen op Marktplaats.

Indrukwekkende kilometerstand

Deze S65 AMG uit 2014 heeft een kilometerstand van maar liefst 321.345 kilometer. Niet zo bizar als de Bentley uit 2019 met 312.994 kilometer, maar alsnog indrukwekkend. Sommige mensen kiezen gewoon de allerdikste motor en hebben schijt aan afschrijving en brandstofkosten.

Qua uitvoering is de auto wat minder spannend dan de gele S65 die collega @Loek vorige week behandelde. Deze auto is vrij ingetogen uitgevoerd in grijs. Uiteraard zien we wel dikke uitlaten en zwarte velgen, maar de meeste mensen zullen niet beseffen hoe zeldzaam deze auto is. Alleen de echte kenners weten wat de chromen accenten en het kippengaas betekenen. Oké, er zitten ook gewoon V12-badges op, maar die zie je alleen van dichtbij.

De 6,0 liter biturbo V12 levert 630 pk en maar liefst 1.000 Nm aan koppel. Dat is een heerlijke manier om 321.345 kilometer af te leggen. Aangezien de S65 altijd de verlengde wielbasis heeft, is het ook achterin uitstekend toeven. Aan de andere kant wil je eigenlijk het liefst zelf rijden in een AMG. Dat is wel het ultieme luxeprobleem: ga ik voor- af achterin zitten in mijn S65 AMG?

Schade

Helaas blijkt er nog een addertje onder het gras te zitten, afgezien van de hoge kilometerstand. Het lijkt erop dat iemand in 2024 zijn auto in de zijkant van deze S65 heeft geparkeerd. We hebben namelijk foto’s gevonden waarop de zijkant in de kreukels ligt. Zo te zien ging het puur om oppervlakkige blikschade, maar toch goed om te weten.

De nieuwprijs van deze auto was bijna 3 ton, €297.021 om precies te zijn. Wat deze auto nu nog moet kosten? De verkoper op Marktplaats vraagt er €54.950 voor. Die prijs is in ieder geval realistischer dan de €120.000 die voor de eerdergenoemde Bentley werd gevraagd. Toch zal een S65 met zoveel ervaring lastige handel zijn.