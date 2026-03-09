Belastingdienst verduidelijkt hoe ziek de psuedo-eindheffing is

De ”brandstofautoboete” is volgens Bovag ”een gedrocht”.

Het moge duidelijk zijn: de branchevereniging Bovag is geen voorstander van de psuedo-eindheffing zoals ie nu is opgesteld. De Bovag noemt de regeling ”een gedrocht dat voor veel gedoe zorgt en weinig oplevert”. Daarom is er al een brandbrief gestuurd om deze ”boeteregen” te voorkomen, maar daar stopt de Bovag niet.

Psuedo-wat?

Nog even voor wie niet mee is: de psuedo-eindheffing is een speciale belasting voor werkgevers die hun personeel privé in benzine-, dieselauto’s en hybrids laat rijden. Wie na 1 januari 2027 nog in een zakelijke auto met verbrandingsmotor rijdt en ook privé kilometers maakt, gaat de werkgever diep in de buidel tasten. De heffing bedraagt 12 procent van de cataloguswaarde van de auto per jaar.

Stel: je hebt een benzineauto van de zaak die je ook privé gebruikt. De cataloguswaarde is 45.000 euro, dan gaat de werkgever er per jaar 5.400 euro extra belasting op betalen. In de praktijk gaat er 450 euro per maand naar de overheid. En dat dan per brandstofauto in de pool.

Verduidelijking Belastingdienst

Het kritische Bovag vroeg de Belastingdienst om op verschillende punten wat meer duidelijkheid te geven over de regeling. Moet je bijvoorbeeld de heffing betalen als je normaal een EV van de zaak rijdt maar bij calamiteiten een benzineauto als vervangend vervoer krijgt?

Ja, is het antwoord van de Belastingdienst: ”Wanneer een werkgever ervoor kiest om een fossiele brandstofauto ter beschikking te stellen aan een werknemer, dan is de pseudo-eindheffing van toepassing. Het belastbare feit voor de pseudo-eindheffing wordt bij het kortstondig ter beschikking stellen van een fossiele brandstofauto niet anders.”

Psuedo-eindheffingadministratiemedewerker

Hetzelfde probleem geldt voor benzineauto’s die tijdelijk als voorloopauto worden gebruikt en voor poolauto’s die door meerdere werknemers worden gebruikt. De heffing zal ook een boel extra administratie teweegbrengen voor de ondernemers. Die bittere pil moeten de bazen maar lekker slikken, vindt de overheid.

De Belastingdienst legt uit: ”Zakelijke kilometers (althans auto’s die uitsluitend voor zakelijke kilometers worden gereden) die in het kader van de bedrijfsvoering niet kunnen worden vermeden, worden uitsluitend ontzien ingeval de ter beschikking gestelde personenauto uitsluitend voor zakelijke kilometers ter beschikking is gesteld en dus helemaal niet kan en mag worden gebruikt voor privédoeleinden.”

”Dit kan aangetoond worden met behulp van een sluitende rittenregistratie en aantoonbare toezichtactiviteiten op enkel zakelijk gebruik van de auto. Daarmee kan tevens worden aangetoond dat de auto’s aan het einde van de dag niet mee naar huis gaan. Het maakt voor de pseudo-eindheffing niet uit of de auto aan één of meerdere werknemers ter beschikking wordt gesteld.”

En autoverhuurbedrijven dan?

Volgens de Bovag heeft de heffing en zijn strenge eisen ”disproportioneel grote impact” op autoverhuurbedrijven. Zij hebben nu auto’s met verbrandingsmotoren in de verhuur. Als bedrijven deze auto’s niet meer kunnen huren als vervangend vervoer omdat ze anders flink moeten dokken, gaan de verhuurbedrijven dat zeker merken aan hun omzet.

Moet er daarom niet een speciale regeling komen voor de verhuurders, vraagt Bovag zich af. De reactie van de Belastindienst is wederom nietsontziend. ”Binnen de wettelijke kaders van het begrip ‘ter beschikking stellen’ wordt geen onderscheid gemaakt over de wijze waarop (koop, huur, lease) de werkgever er voor zorgt dat aan de werknemer de autoter beschikking gesteld kan worden. Ook het kortstondig ter beschikking stellen van een auto maakt de vaststelling of een auto ter beschikking is gesteld niet anders.”

Deze reacties wakkert de boosheid bij de Bovag alleen maar verder aan. De branchevereniging is ”zeer teleurgesteld” en denkt aan vervolgstappen. Kortom, het laatste woord over de psuedo-eindheffing is nog lang niet gezegd. We hebben gelukkig ook nog iets minder dan negen maanden om erover te soebatten voordat de regel in gaat.

Foto: Mercedes AMG GLC 63 S gespot door @dadamphotography