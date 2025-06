Nederlandse wegen dit weekeinde op slot

Dit weekeinde wordt het op de Nederlandse wegen de hel gelijk! En nee niet alleen op de A10.

Goedemorgen op deze mooie vrijdagmorgen. Geniet er maar van, want vanaf vanmiddag breekt de hel los op de weg. Het is mooi weer, dus iedereen wil op tijd naar huis en als je daar dan eenmaal bent, blijf daar dan gerust.

Het wordt meer dan gezellig druk dit weekeinde op de Nederlandse wegen, dus bereid je goed voor als je de weg op gaat! De jongens en meisjes van Rijkswaterstaat waarschuwen voor een extreem druk weekeinde op de weg.

Reservaat Amsterdam

Het eerste knelpunt wisten jullie inmiddels wel natuurlijk. Daar is hier toch wel aardig wat aandacht voor geweest. Het reservaat Amsterdam bestaat 750 jaar en dus wordt een groot deel van de A10 niet door Exctinction Rebellion geblokkeerd, maar door een feestje van het hoofdgehucht zelf. Het wordt zo warm dat iedereen een hitteberoerte van het warme asfalt gaat krijgen, maar afgesloten is ie.

Vanavond om 21:00 uur gaat de A10 West, Zuid en Oost, tussen de afslag naar de A5 en de afslag naar de A1 dicht. Evenals de aansluitingen met de A2 en A4. Op zondagmiddag om 15:00 uur kun je er pas weer door. Zonder files is de extra reistijd zomaar een uur.

Zandvoort afgesloten

Wil je Amsterdam mijden en afkoelen aan het strand? Ga dan maar niet naar Zandvoort dit weekeinde. De Zandvoortselaan is afgesloten tot en met maandag 7 uur in de ochtend. Zo blijft er maar één toegangsweg open om aan het Zandvoortse strand te geraken.

Met de trein ben je overigens niet beter af, want ook die rijden tussen Haarlem en Zandvoort vanaf vannacht niet. De Nederlandse Spoorwegen zet bussen in, maar ook die moeten over die enkele toegangsweg naar de kustplaats. Dat wordt aanschuiven.

Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven…

Dan maar naar Eindhoven? Daar wordt aan de N2 gewerkt. Dat is de Randweg met bijvoorbeeld de afslag naar Eindhoven Airport. De afsluiting begint al op de A58 tussen Knooppunt De Baars en Knooppunt Sint Annabosch richting Breda.

De Randweg Eindhoven zelf is tussen knooppunt Ekkersweijer en afrit (30a) Meerhoven-Zuid in de richting van Tilburg en Maastricht afgesloten van vrijdag 20 juni 2025 21.00 tot maandag 23 juni 2025 05.00 uur. Oprit (29) Eindhoven Airport naar de N2 richting Maastricht zal eerder afgesloten zijn.

Ga ook niet nog zuidelijker…

Nog zuidelijker om de drukte te ontvluchten heeft waarschijnlijk ook weinig zin, want in Landgraaf is het dit weekeinde tijd voor Pinkpop. Daar worden over het hele weekeinde ook zo’n 60 duizend bezoekers verwacht en die moeten daar ook op de één of andere manier komen.

Naar het Zeeuwse strand dan maar? Hou dan rekening met een invasie aan Duitsers. Die hebben namelijk een lang weekeinde dus zijn allemaal met emmertje en schep onderweg naar Zeeland om daar kuilen op het strand te graven. Ook die zorgen dus voor extra drukte op de wegen.

Opmaat voor nog grotere verkeersellende

Als we dan dit weekeinde in onze eigen achtertuin en op ons balkon door zijn gekomen, dan kunnen we volgende week weer lekker langs ’s heren wegen zoeven? Nou nee, dan begint de ellende rondom de NAVO top in Den Haag. Daar wordt ook de nodige verkeerschaos verwacht door de top.

Oh ja en door Extinction Rebellion die de tolerantie van de Nederlandse Popo rondom de internationale top gaat uittesten. Die zijn namelijk van plan om op de A44 te gaan zitten. Dat wordt lachen verwachten we. Voor nu, fijn weekeinde!

Fotocredit: Rijkswaterstaat